Policiales
09 de octubre de 2026 a la - 14:02

Policía rodea una casa en J. Augusto Saldívar donde estaría oculto presunto feminicida de Lambaré

Efectivos del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios y personal de la comisaría jurisdiccional rodean una vivienda en el barrio San Francisco de la ciudad de Julián Augusto Saldívar. La sospecha es que en el lugar estaría oculto Aldo Alexis Duarte (26), supuesto autor del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, asesinada ayer en Lambaré.

Por ABC Color
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El subjefe del departamento de Homicidios, subcomisario David Delgado confirmó que están frente a la propiedad esperando la orden de allanamiento para ingresar en busca del supuesto autor del feminicidio ocurrido anoche en el barrio Santa Lucía de Lambaré. Aldo Duarte está sindicado de haber acabado de al menos tres balazos con la vida de su expareja la joven Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años.

Los investigadores confirmaron que el sospechoso sigue vivó y que en el lugar vigilado está su automóvil.
Los investigadores confirmaron que el sospechoso sigue vivó y que en el lugar vigilado está su automóvil.

El subcomisario Delgado confirmó que dentro de la propiedad que están vigilando está accionado el vehículo del sospechoso, quien continúa vivo, pese a que habría mencionado a algunos allegados de que se iba a quitar la vida.

Lea más: Video: feminicidio en Lambaré, joven de 22 años fue asesinada a tiros por su expareja

Tras rodear la propiedad, los agentes recibieron el dato de que el buscado estaría en el lugar, quizás en una de las habitaciones o en el interior de su auto, solicitaron la orden de allanamiento para revisar la propiedad en presencia de representantes del Ministerio Público.

Aldo Alexis Duarte sonriente, en camiseta blanca con el texto 'Keep it Real', fondo rojo decorado con luces.
Aldo Alexis Duarte, sindicado como supuesto autor del femicidio ocurrido anoche en Lambaré.

El horrendo caso de feminicidio se registró alrededor de las 22:00 cuando la víctima, quien estaba a punto de terminar la carrera de Derecho estaba camino a su lugar de trabajo. Familiares de la joven confirmaron que ella terminó con la relación con Duarte un mes atrás, debido a que este último era extremadamente celoso y muy violento.

Víctima de feminicidio en Lambaré dejó al sospechoso por celoso y violento

Deisy vivió con el hombre, en la casa de este en la ciudad de Julián Augusto Saldívar hasta que ya no pudo aguantar los maltratos y regresó a la casa familiar. A partir de ese momento, Duarte comenzó a acosarla, la presguia todo el tiempo y finalmente en la noche del jueves la mató a tiros en plena vía pública.

Ahora la Policía está esperando la orden judicial para ingresar a la propiedad donde el presunto feminicida estaría escondido en el barrio San Francisco de Julián Augusto Saldívar.