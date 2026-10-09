Video: accidente involucró a motociclistas y un caballo en Asunción

Hoy, alrededor de las 10:30, se registró un llamativo accidente de tránsito protagonizado por dos mujeres y un caballo. El hecho ocurrió en el barrio Zeballos Cue de Asunción.

Según imágenes del circuito cerrado que pertenece a un comercio, el animal comienza a cruzar la calle frente a un bus de la Línea 6 y si bien su conductor disminuye la velocidad, al costado del colectivo pasó una motocicleta.

En este último vehículo iban dos mujeres y al momento de adelantarse en la calle Teniente Claudio Acosta, terminan chocando contra el animal. Ni una de las motociclistas llevaba casco.

Mujeres se retiraron nuevamente en moto

Tras el accidente, unas personas -entre ellos uniformados policiales- se acercan a las mujeres que se encontraban en el piso y luego de una verificación, ambas se reincorporaron y abandonaron el lugar nuevamente en la misma motocicleta.

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