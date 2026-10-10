Altas condenas para asaltantes que mataron a un universitario en San Joaquín

El asalto con homicidio se produjo el domingo 10 de setiembre de 2023 en la compañía Santo Domingo de la colonia Juan Sinforiano Bogarín, también conocida como Carpa Cue, en el distrito de San Joaquín, departamento de Caaguazú.

La víctima fatal fue Francisco Adán Ramírez González, de 22 años, mientras que el herido fue su papá Francisco Ramón Ramírez Paredes, de 66 años en ese momento.

Los autores del asalto, ahora condenados, son Víctor Ariel Mélida Correa, de 41 años de edad, y Silvino Leiva Bogado, de 37 años de edad, quienes fueron castigados con 25 años de prisión.

El juicio oral y público contra estos terminó el jueves de noche en el Palacio de Justicia del distrito de Coronel Oviedo, capital de la Circunscripción Judicial de Caaguazú.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Andrea Concepción Riquelme Mendoza, como presidenta, y Víctor Venancio Vera Valloud y Luis Alberto Ovelar Ledezma, como miembros titulares; quienes declararon culpables a los criminales de los hechos punibles de homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso y tentativa de robo agravado.

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La acusación fue sostenida por el fiscal de Yhú, Carlos Gustavo Chamorro Rojas, quien en sus alegatos finales pidió 30 años de condena para ambos.

Asaltantes buscaban plata de la Junta de Saneamiento

Víctor Ariel Mélida Correa y Silvino Leiva Bogado asaltaron la casa de la familia Ramírez González con intenciones de robar la plata recaudada por la Junta de Saneamiento de esa comunidad.

Resulta que el señor Francisco Ramón Ramírez Paredes y su esposa Leoncia González de Ramírez fungían de tesoreros de esa comisión y eran los encargados de cobrarle a sus vecinos por la provisión de agua potable.

Precisamente, unos días antes del atraco, el matrimonio informó a sus vecinos que tenían unos G. 15 millones en caja. Ese dato fue compartido por otro vecino a los asaltantes, quienes fueron en busca del dinero.

Sin embargo, cuando los dos asaltantes irrumpieron en la casa, armados con un revólver y un puñal, respectivamente, fueron enfrentados por el señor Francisco Ramón Ramírez Paredes, quien resultó apuñalado.

Intentó defender a su padre y fue asesinado

Al ver caído a su padre, el joven Francisco Adán Ramírez González, quien estaba estudiando en el patio trasero, salió a enfrentar también a los criminales, tras lo cual igualmente fue apuñalado.

Solo que desgraciadamente la herida sufrida por el joven Francisco Adán Ramírez González fue mucho más profunda y este murió en pocos instantes.

Otro hijo del señor Francisco Ramón Ramírez Paredes, Hidalgo Cantalicio Ramírez González, de 32 años en ese momento, al ver caídos a su papá y su hermano, salió de su habitación armado con un revólver con el cual disparó contra los malvivientes, hiriendo a ambos.

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Inicialmente, los dos delincuentes intentaron llegar hasta la motocicleta en la que habían llegado, pero uno de ellos, Víctor Ariel Mélida Correa, pudo ser capturado herido a los pocos metros.

Su cómplice, Silvino Leiva Bogado, llegó a escapar de la zona ese día, pero sería capturado un mes después en el municipio vecino de Carayaó, siempre en el Quinto Departamento.

Actualmente, Víctor Ariel Mélida Correa está preso en la cárcel de Coronel Oviedo y Silvino Leiva Bogado se halla recluido en la penitenciaría de San Juan Bautista.