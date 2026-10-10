Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 01:57

Hallan cadáver calcinado, putrefacto y sin sus extremidades en Pedro Juan Caballero

Intervención policial en la escena del hallazgo de cadáver en Pedro Juan Caballero.
Intervención policial en la escena del hallazgo de cadáver en Pedro Juan Caballero.

La Dirección de Policía de Amambay, informó sobre un hallazgo de cadáver que estaba carbonizado y en estado de descomposición, en Pedro Juan Caballero.

Por Eder Rivas
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Un macabro hallazgo se registró este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero; se trata de un cuerpo carbonizado al que además le cercenaron tanto brazos como piernas, según los intervinientes.

El cuerpo sin vida fue encontrado entre las malezas de un baldío en la fracción Cerro Corá, del barrio Obrero, de esta capital departamental, según un informe de la Comisaría 3ra. de esta ciudad.

Sede de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero.
Sede de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero.

¿Qué dijeron los intervinientes?

El doctor Lucas Riveros, médico forense de la Fiscalía, en esta ciudad, dijo que el cuerpo que pertenecería a una persona de sexo masculino, presenta un avanzado estado de descomposición y carbonización y que no fueron encontrados sus brazos y piernas.

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Por su parte, la fiscala Reinalda Palacios, señaló que en el marco de la investigación, serán empleados todos los mecanismos científicos para determinar la identidad de la víctima al igual que el o las armas utilizadas para acabar con su vida.