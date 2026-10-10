Hallan cadáver calcinado, putrefacto y sin sus extremidades en Pedro Juan Caballero

Un macabro hallazgo se registró este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero; se trata de un cuerpo carbonizado al que además le cercenaron tanto brazos como piernas, según los intervinientes.

El cuerpo sin vida fue encontrado entre las malezas de un baldío en la fracción Cerro Corá, del barrio Obrero, de esta capital departamental, según un informe de la Comisaría 3ra. de esta ciudad.

¿Qué dijeron los intervinientes?

El doctor Lucas Riveros, médico forense de la Fiscalía, en esta ciudad, dijo que el cuerpo que pertenecería a una persona de sexo masculino, presenta un avanzado estado de descomposición y carbonización y que no fueron encontrados sus brazos y piernas.

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Por su parte, la fiscala Reinalda Palacios, señaló que en el marco de la investigación, serán empleados todos los mecanismos científicos para determinar la identidad de la víctima al igual que el o las armas utilizadas para acabar con su vida.