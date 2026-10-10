Presunto ladrón fue identificado y detenido por varios hechos de hurto a locales en Colonias Unidas

Un procedimiento realizado por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional concluyó con la detención de un joven, identificado como presunto autor de hechos de hurto agravado en locales comerciales de las Colonias Unidas.

Fue aprehendido en la vía pública, en el microcentro de Capitán Miranda, a las 19:00 de este viernes 9 de octubre. Lograron confirmar su identidad a través del sistema Quantum Integrado de la Policía Nacional.

Se trata de César Ángel Argüello Bolla (23), quien registra antecedentes por hurto agravado del año 2026 y fija domicilio en el barrio Picada Boca de Trinidad.

Tras su detención, fue puesto a disposición del agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 de la Zonal en Colonias Unidas, Héctor Garay, quien dispuso su detención.

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Esquema criminal

Los investigadores señalaron que el joven sería parte de una banda dedicada al hurto de locales comerciales durante la madrugada. Se lo señala en al menos tres casos ocurridos en los distritos de las Colonias Unidas, dos de ellos en comercios y uno en un local de electrónica.

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La cámara de circuito cerrado de uno de los negocios afectados permitió dar con las características físicas de los autores. Gracias a este registro, se dio con el paradero de Argüello.

Desde el Departamento de Investigaciones indicaron que tienen identificados a otros miembros de este esquema criminal y que estarían detrás de sus pasos para lograr su detención. Presumen que se trataría de personas que vienen de otros distritos hacia las Colonias Unidas para cometer este tipo de hechos.