Buscan al reducidor de la banda que robó diez comercios en Central

Tres presuntos integrantes de la gavilla de ladrones que mantenía en zozobra a comerciantes de distintas ciudades del departamento Central fueron detenidos en la madrugada del viernes 9 de octubre, luego de un nuevo robo en el Segundo Barrio de la ciudad de Luque.

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Los detenidos fueron identificados como:

Thiago Alfredo Gómez Orrego (19), quien cuenta con orden de captura por robo de este año.

Christoffer Tobías Noguera Ávila (22), con antecedente por robo de este año.

Jordan Javier Roa Zárate (19),con orden de captura por robo agravado y declarado en rebeldía.

Todos los sospechosos son del barrio Valle Pucú de la ciudad de Areguá y utilizaban un automóvil Chevrolet Corsa Classic blanco, con matrícula CCZ 742 para movilizarse, indicaron fuentes policiales.

Sospechosos, investigados por al menos diez robos a comercios

De acuerdo con lo expuesto por los investigadores, los sospechosos perpetraron al menos diez ataques a establecimientos comerciales ubicados en las ciudades de Luque, San Lorenzo y otras aledañas dedicadas a la venta de celulares y electrodomésticos.

En casi todos los casos atacaron de madrugada, entre las 01:00 y la 03:00, justo en el momento en el que el sueño vence a los agentes de las comisarías jurisdiccionales.

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Distintos robos, siempre con el mismo modus operandi

El modus operandi siempre era el mismo: los maleantes destrozaban la puerta de vidrio templado a la entrada con un objeto pesado e irrumpían en el local. Sin importarles que sonaran las alarmas ni quedar grabados en las cámaras de seguridad, entraban y lo más rápido posible juntaban todos los celulares y mercaderías que estaban en exposición.

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Los maleantes cargaban todo lo robado en una bolsa y escapaban del sitio raudamente a bordo del auto mucho antes de que los patrulleros de la comisaría jurisdiccional pudieran reaccionar.

Grupo de reacción protagonizó persecución y captura en Luque

Pero los reiterados ataques de los delincuentes pusieron en jaque a los jefes de las comisarías de Luque y San Lorenzo, quienes se vieron obligados a crear grupos especiales de reacción capaces de intervenir y capturar a los maleantes.

Y precisamente eso fue lo que pasó, aparentemente, en la madrugada del viernes en el Segundo Barrio de la ciudad de Luque, cuando los tres sospechosos nuevamente atacaron un establecimiento comercial donde rompieron la puerta de vidrio juntaron todas las mercaderías que encontraron en exposición y escaparon.

Los uniformados, que estaban atentos, lanzaron la alerta y todos los patrulleros que estaban en la zona iniciaron la persecución hasta que lograron rodear y capturar a los maleantes con todas las evidencias.

Ahora los uniformados iniciaron la investigación para tratar de identificar y arrestar al o a los comerciantes o intermediarios que estaban reduciendo todos los teléfonos y celulares robados por los tres delincuentes ahora detenidos.