Liliana Urbieta: “¿Dónde está papá? ¿Qué pasó con él? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar?”

Este lunes 12 de octubre se cumplen 10 años del secuestro del ganadero horqueteño, Félix Urbieta Ramírez. Sus hijas Liliana y Norma Urbieta Agüero emitieron un comunicado en el que, entre otras cosas, realizaron varias preguntas.

“Durante estos diez años hemos pasado por momentos de esperanza, de angustia, de desesperación y de profundo dolor”, dijo Liliana Urbieta.

“Cada información recibida, cada búsqueda realizada y cada nuevo indicio han despertado nuevamente en nosotros la ilusión de encontrar, finalmente, esa respuesta que tanto necesitamos”, sostuvo la hija de Félix Urbieta Ramírez.

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“Sin embargo, hoy seguimos aquí, haciéndonos las mismas preguntas que nos acompañan desde hace una década”.

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“¿Dónde está papá? ¿Qué pasó con él? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar?”, preguntó la mujer.

No buscamos venganza, aseguran las hijas del ganadero secuestrado

“No buscamos venganza. No queremos alimentar el odio ni prolongar el sufrimiento. Lo único que deseamos es conocer la verdad”, indica el comunicado de la familia del secuestrado.

“A quienes participaron de su secuestro, a quienes compartieron algún momento con él y a quienes, por cualquier circunstancia, conocen información sobre su destino o paradero, les hacemos un llamado desde lo más profundo de nuestros corazones. Por favor, ayúdennos a terminar con esta incertidumbre”, señala el escrito leído hoy ante los medios de comunicación.

“Diez años es demasiado tiempo para una familia que solamente pide saber qué ocurrió con un ser querido”, lamentó Liliana Urbieta.