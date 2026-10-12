Nueva Asunción: joven de 18 años muere por un disparo de rifle e investigan si fue accidental

Una joven de 18 años murió este domingo tras recibir un disparo en la cabeza en una vivienda del asentamiento La Victoria, en Nueva Asunción. La principal hipótesis de la Policía es un disparo accidental efectuado por un menor de 14 años, aunque aún no hay elementos objetivos que lo confirmen. La víctima fue identificada como Saudí Aracely Rodríguez Matto.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, a unos 5 kilómetros del puente Héroe del Chaco, sobre la ribera del río Paraguay. La Policía recibió el aviso, a través del sistema 911.

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Trasladada agonizando a Villa Hayes

Una patrullera llegó al lugar y, en el camino, se cruzó con un cuñado de la joven, que la trasladaba en una camioneta. Según el comisario Adán Silva, de la Comisaría 5ª Nueva Asunción, la víctima agonizaba y presentaba una herida sangrante a la altura de la cabeza.

Fue llevada al Hospital Regional de Villa Hayes, pero la médica de guardia constató que ya no tenía signos vitales.

Hasta el lugar del hecho llegaron agentes de Hechos Punibles de Villa Hayes, el médico forense y personal de Criminalística. El caso quedó a cargo del agente fiscal Irán Suárez.

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Un rifle bajo la cama

En la vivienda, de construcción precaria, con paredes de ladrillo y madera y techo de zinc, la puerta principal estaba abierta y no había nadie. En una de las piezas, junto a una cama, los peritos hallaron un líquido marrón presumiblemente sangre y, debajo del colchón, un rifle calibre 22. El arma fue incautada como evidencia.

La joven vivía en la casa con su pareja, un menor de 14 años y una criatura de 2 años que no son hijos de su pareja. Al momento del hecho, estaba a solas con el menor. La pareja se encontraba fuera por razones laborales, ya que trabaja como maquinista de draga en la Ribera, y esa versión fue corroborada por Investigaciones.

Lo que falta aclarar

El fiscal dispuso la prueba de parafina al menor, a la pareja de la víctima y a la propia víctima. El comisario indicó que el menor estaba en estado de shock, no aportó ningún relato y que, por su condición, deberá ser abordado por personal especializado.

La investigación está en curso para determinar las circunstancias del hecho.