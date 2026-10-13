Villa Florida: lluvias y crecida del río Tebicuary ya afectan a oleros

Las intensas lluvias registradas en los últimos días y la rápida crecida del río Tebicuary comienzan a afectar a los oleros de Villa Florida.

Los afectados llevan aproximadamente 15 días con dificultades para desarrollar sus actividades y temen que sus lugares de trabajo queden bajo agua en los próximos días.

“Nosotros, los oleros, somos los primeros afectados por las lluvias y la crecida del río Tebicuary. Con las primeras precipitaciones ya tenemos dificultades para sacar nuestra materia prima, porque se complica ingresar a la zona de trabajo”, explicó Catalino Velázquez.

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A las dificultades para ingresar a la zona de trabajo se suma el avance de las aguas del río Tebicuary, cuyo brazo llega hasta el sector donde están instaladas las olerías. La crecida comienza a inundar estos espacios e impide que los trabajadores continúen con la fabricación de ladrillos.

“Hace cuatro días, el río estaba en un nivel considerable, pero las lluvias registradas tanto en la zona como aguas arriba hicieron que el nivel volviera a subir. En menos de 24 horas, el agua ya alcanzó nuestra zona de trabajo”, agregó Velázquez.

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El trabajador señaló que la fabricación de ladrillos es su único trabajo y la principal fuente de ingresos para mantener a su familia.

La suspensión de las actividades le preocupa porque, mientras no pueda trabajar, no tendrá ingresos para cubrir las necesidades de su hogar.

Ante esta situación, solicitó a las autoridades municipales y departamentales que brinden asistencia con kits de víveres a las familias afectadas.

“No tenemos otra opción que solicitar asistencia a las autoridades municipales y departamentales, porque son las que tienen la posibilidad de ayudarnos. Además, ya cuentan con nuestros datos para este tipo de situaciones”, manifestó.

60 oleros asociados afectados

Por su parte, el presidente de la Asociación de Oleros de Villa Florida, Santiago Cabañas, señaló que la situación se vuelve cada vez más difícil para los trabajadores del sector. Indicó que la organización cuenta con 60 asociados y que varios ya están resintiendo la paralización de sus actividades.

“La situación no está nada bien para nosotros y se está poniendo difícil, porque desde hace varias semanas estamos parando por completo nuestro trabajo. El agua del Tebicuary está subiendo muy rápido y estimo que, en tres días más, nuestras olerías ya estarán bajo agua”, advirtió Cabaña.

El dirigente indicó que el fin de semana pasado presentó una solicitud de asistencia ante las autoridades correspondientes. Según mencionó, recibió como respuesta que buscarán los recursos necesarios para brindar ayuda a los trabajadores afectados.

“Ya presenté mi solicitud y las autoridades me indicaron que estarán buscando los recursos para la asistencia respectiva”, expresó.

Los oleros esperan que la ayuda llegue a tiempo para que las familias puedan afrontar la suspensión de sus actividades laborales, mientras persiste el riesgo de que el agua cubra sus lugares de trabajo.

El nivel del río Tebicuary subió 92 centímetros en tres días

Actualmente, el río Tebicuary registra una altura de 3,40 metros. Según los últimos datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología, el 10 de octubre el nivel era de 2,48 metros, que corresponde a la cota habitual.

En apenas tres días, el caudal aumentó 92 centímetros, una rápida crecida que genera preocupación entre los trabajadores y ribereños de Villa Florida, Misiones, ante la posibilidad de que las lluvias continúen y el agua siga avanzando.