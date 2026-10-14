Caso Pavo Real II: allanan vivienda en Pedro Juan Caballero

El fiscal contra el Crimen Organizado de Asunción, Andrés Arriola, encabeza un allanamiento en el barrio Virgen de Caacupé, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el marco investigativo del caso Pavo Real II, según informaron desde la Fiscalía.

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El inmueble intervenido está ubicado sobre las calles 15 de Agosto y Blas Garay, de esta capital departamental, y se trata de un objeto de comiso en el marco del mencionado operativo, según informaron los intervinientes.

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La casa allanada es propiedad de Thiago Alessandro De Oliveira Dávalos, procesado y encarcelado por tráfico internacional de drogas, señalado como socio de Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Lalo Gomes).

Actualmente, la vivienda es habitada por una pareja de inquilinos, según los responsables de la operación.