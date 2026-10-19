Carlos Antonio López: buscan a pescador desaparecido en el río Paraná tras vuelco de su canoa

Agentes de la Comisaría 92ª de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, informaron sobre la desaparición de un hombre de 46 años en las aguas del río Paraná. Se trata de un pescador que sufrió un accidente en su canoa el domingo 18 de octubre, cerca de las 11:30, indica el reporte policial.

Fue identificado como Eriberto Esteche Carmona (46), domiciliado en la Colonia Itá Cajón del barrio San Antonio, en el distrito de Carlos Antonio López.

La concubina del desaparecido, María Cristina Stumpz Aquino (56), realizó la denuncia tras ser informada por vecinos de lo ocurrido. Según lo que detalló a los uniformados, el hombre se embarcó para pescar en compañía de Porfirio Javier Azcona (40).

Azcona habría logrado retornar a la orilla, pero perdió el rastro de Esteche, quien, tras el vuelco de la canoa, no salió a flote. El hecho fue informado al Ministerio Público y se inició un operativo de búsqueda.

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Crecida del río Paraná y búsqueda del pescador

El río Paraná registró los mayores niveles de crecida en el noreste de Itapúa durante las últimas semanas, por lo que las autoridades del Área Naval de Itapúa (ANI) restringieron las actividades en todos los puertos y recomendaron no embarcarse en la zona.

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La búsqueda por agua está a cargo del Destacamento Naval del Puerto 7 de Agosto. El comandante del ANI advirtió sobre el peligro que representa el río en estas condiciones, porque no solamente aumenta el nivel, sino que el mayor caudal implica un incremento de la velocidad de la correntada.

También explicó que el río trae consigo ramas y otros elementos que son arrastrados y provocan este tipo de accidentes náuticos en embarcaciones pequeñas. Si bien desde el sábado se evidencia una tendencia a la baja del nivel del río, este continúa por encima de sus valores habituales y con las restricciones vigentes.

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Primer día sin rastros del desaparecido hasta el mediodía

Se dispuso el despliegue de una patrulla fluvial del destacamento naval, integrada por los suboficiales Luis Silva y Aldo Hermosa, hasta el lugar señalado, a bordo de la lancha patrullera equipada con motor fuera de borda Yamaha de 25 HP, a fin de realizar tareas de búsqueda.

Una vez en la zona, se efectuó una búsqueda a la altura del kilómetro 1.793, margen derecha del río Paraná, en el sector denominado Itá Cajón, utilizando grampines y anzuelos, sin obtener resultados positivos.

Según lo manifestado por Porfirio Javier Azcona, ambos se encontraban en una canoa de madera propulsada a remo cuando, en un momento dado, un remolino provocó el vuelco de la embarcación y ambos cayeron al agua.

Refirió que logró sujetarse de una rama, mientras que su compañero fue arrastrado por la corriente en dirección al canal principal del río Paraná, observando que llevaba consigo un termo. Agregó que logró escuchar varios gritos de su compañero hasta que, posteriormente, dejó de verlo, desapareciendo este en las aguas del río.

Ante la falta de resultados positivos y debido a las condiciones adversas existentes en la zona de búsqueda, caracterizadas por una fuerte corriente, presencia de remansos y vientos intensos, el personal interviniente se retiró del lugar. En la jornada continuarán el operativo de búsqueda.