Crecida del Paraná: balsas inoperativas, cuantiosos daños en puertos y playas de Itapúa

El propietario de la balsa de Bella Vista, Hernán Morel, explicó que desde el lunes están sin prestar el servicio de cruce internacional de vehículos y pasajeros debido a la crecida del río Paraná. El nivel del recurso hídrico aumentó al menos cuatro metros, según detalló.

Explicó, además, que, al igual que en otras localidades, el agua superó los puertos y la playa de la localidad. También, el camino que fue utilizado como tramo para el Mundial de Rally quedó totalmente bajo agua.

Morel manifestó que la riada dejará impactos importantes en los puertos y las costas debido a la fuerza con la que circula la corriente. Estimó que la velocidad del río alcanzó unos 20 km/h en la localidad, cuando su valor habitual es de entre 5 km/h y 7 km/h.

“No será suficiente con que baje el río, sino que también necesitaremos una reparación integral del puerto de embarque, lo que nos tomará posiblemente un mes más”, puntualizó.

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No recibieron apoyo ni para la evacuación de las casetas

El propietario de la embarcación, Hernán Morel, manifestó que no recibieron apoyo ni siquiera para sacar sus cosas de la caseta administrativa cuando inició la crecida del río. No sería la primera vez que ocurre: en 2023, una crecida similar ocasionó varios daños al puerto.

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En el lugar también operan Aduanas y Migraciones, ya que está habilitado como un cruce internacional con la República Argentina.

La balsa representa un movimiento diario de entre 100 y 150 vehículos. La mayoría de los clientes son brasileños y descendientes que residen en la zona, debido a la cercanía con la frontera de Brasil a través de la provincia de Misiones.

Con el cierre de las operaciones, los usuarios deberán trasladarse más de 50 kilómetros hasta Encarnación para cruzar a Posadas por el Puente Internacional San Roque González.

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Todos los puertos están inhabilitados por la crecida del río Paraná en Itapúa

El cruce transversal entre Paraguay y Argentina por las aguas del río Paraná está inhabilitado hasta que se reduzca el caudal y cesen las inundaciones en ambas márgenes.

En Itapúa existen tres balsas que operan en Bella Vista, Mayor Otaño y Natalio. Los puertos con lanchas de pasajeros están en las demás localidades.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, el paso internacional por los puertos de Itapúa representó en el año 2025 un flujo de 137.931 usuarios. A diario, son 554 los usuarios que cruzan por esta vía desde Itapúa.

El mayor flujo de pasajeros se registra en Puerto Triunfo (Natalio), por donde se movilizaron 68.607 personas en 2025.

Los puertos que permanecerán cerrados son: