Joven que supuestamente transportaba cocaína desde Alto Paraná fue detenido en Concepción

El detenido fue identificado como Luis Fernando Díaz Godoy, de 24 años, quien ayer subió a un ómnibus en Ciudad del Este y llegó a la capital del primer departamento a la noche, según el reporte de los intervinientes.

Las informaciones que manejaban agentes de la regional número 7 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) eran que la droga debía entregarse en la ciudad de Concepción.

Lea más: Identifican a presunto organizador del crimen de un narco y su pareja en Pedro Juan Caballero

Montaron un operativo de vigilancia en la zona de la rotonda 2 de Mayo y, en un momento dado, divisaron a una persona del sexo masculino. Al verificar su equipaje, encontraron un paquete.

El joven fue llevado a la base de los antidrogas, donde se realizó la verificación del paquete y, luego de un test rápido, dio positivo a clorhidrato de cocaína.

Lea más: San Pedro del Paraná: asesinan a balazos a un hombre en presunto caso de sicariato

Al pesar el paquete, se supo que tenía 1,707 kilogramos, que, una vez fraccionados, equivaldrían a unas 3.500 dosis. El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con sello de calidad

La droga tenía el sello de un delfín en relieve y estaba envuelta en un polietileno de color rojo, verde y amarillo.

Según los antidrogas, el sello del delfín suele indicar que se trata de clorhidrato de cocaína con un grado de pureza superior al 90%.