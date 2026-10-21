Joven que supuestamente transportaba cocaína desde Alto Paraná fue detenido en Concepción

El detenido fue identificado como Luis Fernando Díaz Godoy, de 24 años, quien ayer subió a un ómnibus en Ciudad del Este y llegó a la capital del primer departamento a la noche, según el reporte de los intervinientes.
Las informaciones que manejaban agentes de la regional número 7 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) eran que la droga debía entregarse en la ciudad de Concepción.
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Montaron un operativo de vigilancia en la zona de la rotonda 2 de Mayo y, en un momento dado, divisaron a una persona del sexo masculino. Al verificar su equipaje, encontraron un paquete.
El joven fue llevado a la base de los antidrogas, donde se realizó la verificación del paquete y, luego de un test rápido, dio positivo a clorhidrato de cocaína.
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Al pesar el paquete, se supo que tenía 1,707 kilogramos, que, una vez fraccionados, equivaldrían a unas 3.500 dosis. El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público.
Con sello de calidad
La droga tenía el sello de un delfín en relieve y estaba envuelta en un polietileno de color rojo, verde y amarillo.
Según los antidrogas, el sello del delfín suele indicar que se trata de clorhidrato de cocaína con un grado de pureza superior al 90%.