Policiales
22 de octubre de 2026 - 19:46

Siguen pistas de sicarios que asesinaron a pareja brasileña en Pedro Juan Caballero

Tres policías discuten en un edificio verde y blanco mientras conversan otros tres individuos en un entorno tranquilo.
Condominio allanado este jueves en Pedro Juan Caballero.

Agentes de la Policía Nacional continúan realizando allanamientos en Pedro Juan Caballero para tratar de esclarecer el crimen de un “narco” brasileño y su pareja.

Por Eder Rivas
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Agentes del Departamento de Investigaciones y de Homicidios de la Policía Nacional intervienen en estos momentos dos condominios ubicados en el barrio Virgen de Caacupé de Pedro Juan Caballero.

La presunción de los investigadores es que de uno de los inmuebles intervenidos salieron los criminales que perpetraron el doble crimen, según dijo el comisario Abel Cantero, jefe de Homicidios de la Policía.

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¿Uno de los sicarios habitaba en el condominio allanado?

El comisario Abel Cantero indicó que uno de los integrantes del grupo tipo comando que asesinó al brasileño Marcelo Ruan Ortiz Lazaro, registrado con cédula paraguaya como Marcelo Juan Ortiz Moura y a su novia Carolina Benites Arce, residía en uno de los departamentos del condominio intervenido en la fecha, teniendo en cuenta el seguimiento de imágenes de circuito cerrado.

Hombre en camisa rosa con gafas sostiene un micrófono amarillo de ABC Color en un entorno al aire libre.
Crio. Abel Cantero, jefe de Homicidios de la Policía Nacional.

El alto jefe policial no reveló la identidad del sospechoso en cuestión, pero detalló que se están dando pasos hacia adelante en la tarea de identificación de los sicarios que perpetraron el doble crimen.