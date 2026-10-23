Concepción: GPS de celular robado permitió aprehensión de supuesto malviviente

El informe de la comisaría 1ª ubicada en el barrio Itacurubí de la ciudad de Concepción, señala que en la mañana de este viernes una mujer llegó hasta la sede policial donde denunció que le habían sustraído un aparato celular, que utiliza como corporativo laboral.

La mujer identificada como Gloria Elizabeth Pavón Torres, de 36 años, dijo que el hecho se registró en Profesor Guillermo Cabral casi Padre Marcelino Medina, zona del mercado municipal.

Agregó que incluso logró perseguir al supuesto autor por varias cuadras, pero luego lo perdió de vista.

Informó a los uniformados que la persona que le llevó el teléfono móvil es un hombre trigueño que vestía una remera de color negro y pantalón vaquero negro.

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Contó además que el hombre se movilizaba en una motocicleta de color gris, tipo para dama.

Celular contaba con GPS

Pavón Torres el celular contaba con rastreo GPS, al cual accedió a la ubicación del aparato celular y facilitó al personal de patrulla.

Los policías fueron a la zona y divisaron a un hombre con las mismas características físicas proporcionadas por la víctima.

Al percatarse de la presencia de los uniformados el hombre huyó en una motocicleta, tras una persecución fue aprehendido en las calles Soldado Ramona Catalina González esquina Dr. Gaspar Agüero, del barrio San Francisco.

Al ser cateado los agentes encontraron en el bolsillo de su jeans un celular Honor X5B Plus, la víctima reconoció el teléfono móvil como el que se le había sustraído y también al supuesto autor.

El hombre fue identificado como Marcos Osvaldino Suárez Colmán, de 24 años.

Según el sistema informático de la Policía Nacional, el joven cuenta con antecedentes penales por posesión de drogas , hurto agravado y resistencia.

El procedimiento fue informado a la fiscal Leticia Del Puerto.