Precursores incautados: no hay delito porque Marito despenalizó su uso

La Policía Nacional (PN) incautó hoy sábado 24 de octubre un carga de 50 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo.

Los barriles eran transportados en un tractocamión Scania rojo, con chapa XBG 593, que fue interceptado por policías de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) sobre la Ruta Transchaco, en el municipio de Mariano Roque Alonso, departamento Central.

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El rodado era manejado por Francisco Javier Varela, quien quedó aprehendido por orden de la fiscala de Narcotráfico de Central, Andrea Soledad Ríos Dos Santos.

En el procedimiento, también fueron arrestados Juan Clemente Granje y José Félix Cabral, quienes llegaron al lugar en una camioneta Volkswagen Amarok negra, con chapa AAJZ 441.

Supuestamente, estos intentaron sobornar a los policías para liberar el camión con la carga.

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Debían llenar el camión con arena para llevarlo a Bolivia

De acuerdo con los datos obtenidos, el chofer salió de un depósito de Mariano Roque Alonso y se estaba dirigiendo a una arenera de la zona de Remanso, en la misma ciudad, para llenar la carreta del camión y de ese modo que los tambores quedaran ocultos entre la arena.

En el camión, precisamente, había ya un poco de arena, pero no alcanzaba a cubrir todos los tambores.

Después de ese trabajo, el Scania tenía que ir a Bolivia, donde cada tambor lleno de acetato de etilo puede costar entre 15.000 dólares y 20.000 dólares.

Esta sustancia es una de las principales en la elaboración de cocaína. Como en Bolivia está regulado su uso, para las organizaciones de narcotráfico es mucho más fácil y rentable importar el producto desde Paraguay.

Resulta que en nuestro país su importación, venta o exportación son libres desde 2021, cuando el entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez emitió un decreto por el cual se despenaliza el uso de este precursor.

Como máximo, el chofer o los otros dos hombres detenidos en el procedimiento de hoy podrían ser imputados entonces por la Fiscalía solo por contrabando, pero solo si no puedan justificar con documentos el origen de la carga incautada por la Policía.

Los barriles van a a quedar depositados en el cuartel de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), en Asunción.

El caso anterior, en San Lorenzo

Este lote de precursores requisado hoy por policías de SIU en Mariano Roque Alonso se produjo 17 días después de que otros policías del Departamento Antinarcóticos confiscaran 59 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo en San Lorenzo.

En ese procedimiento, fueron capturados el uruguayo Hugo Javier Fagúndez Suárez, de 52 años, con múltiples antecedentes en su país, principalmente por narcotráfico, y los paraguayos Juan Alcides Morel Ozuna, de 44 años, quien cumplió una condena de 6 años de cárcel por narcotráfico; Óscar Rubén Escobar Espínola, de 46 años, quien cumplió una condena de 5 años de cárcel por narcotráfico, y Luis Andrés Rodrigo Escobar Bodnarinc, de 33 años, sin antecedentes.

El uruguayo y los tres paraguayos fueron imputados en aquel momento por el fiscal de Narcotráfico de Central, Ranulfo Arnaldo Venialgo, por los hechos punibles de contrabando, ya que el origen de la carga era irregular, y tenencia de sustancias estupefacientes, porque se encontraron otros elementos que hacen suponer que producían cocaína en una especie de laboratorio clandestino. Todos están presos.

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Según la información que manejan los investigadores de la Policía y la Fiscalía, esa carga retenida en San Lorenzo debía ser enviada a Bolivia para la estructura que manejaba el uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos, y que aparentemente quedó a cargo de su hermana menor, Tatiana Marset.

De hecho, en el teléfono del uruguayo detenido Hugo Javier Fagúndez Suárez se habían encontrado contactos que mantuvo con Tatiana Marset e incluso registro de transacciones en dólares, probablemente por la provisión desde Paraguay de los precursores químicos.