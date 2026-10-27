Apremiada por asaltos e intento de robo de cajero, la Policía adelanta operativo de seguridad

La operación denominada “Refuerzo Pre-año Paha” fue lanzada de forma imprevista en la mañana de hoy durante una formación de agentes del orden en la plaza De La Democracia en el microcentro de Asunción, probablemente en respuesta a la ola de inseguridad que avasalla a la ciudadanía.

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En la oportunidad, el director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, comisario general director Juan Ramón Agüero Ríos confirmó el inicio del operativo Refuerzo Pre-año Paha, que centrará sus acciones en Asunción, las principales localidades del departamento Central, así como en Curuguaty y Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú y la zona de Alto Paraná, donde el punto clave es Ciudad del Este.

Casi 6 mil policías reforzarán tareas de seguridad en Asunción y Central

Con el inicio de este operativo, la Policía Nacional concentra en Asunción unos 2.347 agentes, mientras que 3.550 efectivos fueron distribuidos en las principales ciudades del departamento Central.

De acuerdo con datos proveídos por los mismos uniformados, en Asunción y el departamento Central están instalados un poco más de 1.000 cajeros automáticos -de los 2.123 cajeros que hay en el país- que desde próximo mes van a estar repletos de billetes, con el pago de aguinaldo a jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), que normalmente se ejecuta entre el 15 y el 20 de noviembre.

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El refuerzo de seguridad también alcanza a las ciudades de Curuguaty y Saltos del Guairá, actualmente pulmones económicos en el departamento de Canindeyú y principalmente Ciudad del Este, donde las actividades económicas y el flujo de efectivo es casi las 24 horas durante los meses de octubre y noviembre, debido a que las ventas aumentan para las fiestas de Fin de Año y Reyes.

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Seguidilla de asaltos en comercios evidencia osadía de los delincuentes

El lanzamiento del Operativo Pre-año Paha se da justo en el momento en que un grupo de criminales, presumiblemente venezolanos efectuaron una seguidilla de ataques a clientes de locales gastronómicos en el centro de la ciudad de Asunción.

Los criminales irrumpieron a los establecimientos con pistolas en manos y bajo amenaza de muerte despojaron a sus víctimas de joyas y relojes de alta gama preferentemente de la marca Rolex y luego escaparon a bordo de motocicletas.

Pese a que todos los golpes fueron frente a muchos testigos y ante cámaras de circuito cerrado que grabaron íntegramente las las violentas escenas, hasta el momento los investigadores de la Policía no lograron ubicar a los sospechosos, que se presume serían parte de una banda de venezolanos, que desde hace un año están atacando locales comerciales en Asunción y Central.

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Tras robo frustrado a cajero, hay alarma ante posibles ataques tras pago de aguinaldo

Esta situación de inseguridad se agravó la semana pasada cuando unos maleantes, que según los mismos uniformados serían chilenos, intentaron robar en la madrugada del viernes 23 de octubre un cajero automático instalado frente mismo a la sede de la cooperativa Reducto, en el barrio del mismo nombre, en la ciudad de San Lorenzo.

La oportuna aparición de un guardia de seguridad de la cooperativa Reducto obligó a los maleantes a escapar del lugar a bordo de un automóvil.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del dispositivo, poco después de las 03:00 uno de los maleantes encapuchados ingresó a la cabina del cajero con los accesorios de un soplete industrial conocido como oxicorte, que combina oxígeno y otros gases para generar un calor de superior a los cinco mil grados capaz de cortar chapas de acero en cuestión de segundos.

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Los agentes están seguros que estos maleantes volverán a atacar en cualquier momento uno de los 1.000 cajeros automáticos instalados entre Asunción y Central antes de Fin de Año, por lo que se vieron obligados a adelantar prácticamente el Operativo Año Paha. A mediados del próximo mes de diciembre van a egresar otros cinco mil suboficiales, quienes también se van a sumar a este operativo de seguridad, según confirmó el comisario general inspector Juan Ramón Agüero Ríos.