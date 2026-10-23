Video: investigan intento de robo de un cajero automático en San Lorenzo

En la madrugada de este viernes se registró un nuevo intento de asalto en la zona de Reducto, de la ciudad de San Lorenzo. El blanco de los malvivientes fue un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF) se presume que malvivientes estaban colocando un artefacto explosivo para su posterior detonación.

Según el informe policial, el suceso se registró específicamente a las 03:02 horas, en la sede central de la Cooperativa Reducto Ltda. ubicada sobre la Av. de la Victoria (Tapé Guazu) entre las calles Cnel. Cantero y Juan Pablo II.

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En comunicación con el comisario José Ayala, jefe de investigación de Central afirmó que recibieron una denuncia de personas sospechosas que estaban operando en el cajero automático, llamado que movilizó de inmediato a los agentes policiales de la zona.

Modus operandi de los sospechosos

En otra línea, el comisario precisó que se trataban de unas cinco personas llegaron a bordo de un automóvil Volkswagen Santana de color azul. El reporte policial detalla que el rodado quedó estacionado estratégicamente en las inmediaciones del local bancario.

Asimismo, indica que del vehículo descendieron unas cuatro hombres con el rostro cubierto y ropas oscuras. Las características apuntan a una banda organizada y con planificación previa.

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El comisario José Domingo Ayala Leguizamón, jefe de investigación de Central, detalló: “Hemos observado a cuatro personas que descendieron en el lugar, cinco personas son las que estaban en el auto”, afirmó.

Llamativos elementos hallados serán analizados

En las imágenes del circuito cerrado se observa cómo los malvivientes que iban vestido con overoles azules y encapuchados manipulaban cables alrededor del cajero automático.

Según puntualizó el jefe policial, los delincuentes forzaron la puerta del recinto con el objetivo principal de vulnerar la estructura de seguridad. Una vez adentro, se constató la introducción de un conductor eléctrico, evidencia que sugiere el intento de conectar un artefacto explosivo para volar el cajero.

Asimismo, las pericias analizan la presencia de un balón que podría contener oxígeno u otro elemento similar: “Se trata de un cable que metieron en el lugar, aparentemente con la intención de instalar un artefacto explosivo”, explicó el comisario.

Delincuentes huyen tras percatarse de que eran observados, asegura comisario

Aparentemente el intento de asalto se frustró cuando los delincuentes notaron que eran observados por un trabajador de una empresa contigua, aseveró el jefe policial.

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“Nosotros presumimos que los mismos visualizaron que estaban siendo observados por una persona que trabaja en el lugar con una empresa colindante y tal vez eso motivó que los mismos abandonen el lugar”, explicó.

Tras abortar el plan, la banda huyó a bordo del vehículo con dirección hacia la ciudad de Ñemby. Tanto el personal de la Comisaría 31ª de Reducto como los peritos de Criminalística ya analizan las evidencias para dar con los miembros de la gavilla.