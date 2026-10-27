Descartan celdas vip en Emboscada: internos tenían ventiladores, speaker y mosquiteros

Tras la fuga de dos presos de alta peligrosidad en la madrugada del sábado, Ever Alejandro Ozuna, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado como presunto sicario que operaba en la zona de Capitán Bado, Amambay, y Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico, se realizó una intervención y pesquisa en la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Tras la detención del director de la penitenciaría, Pablo Abel González, el jefe de seguridad de la cárcel, Aldo Galeano, y el guardiacárcel Mario Cristaldo, además de otros cuatro funcionarios penitenciarios, también se requisaron teléfonos celulares y documentos. El comisario José Delgado, jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional dijo que encontraron celdas vip en el bloque siete alta donde estaban siete reclusos.

Sin embargo, Gustavo Ferriol, designado como interventor del centro de reclusión, negó que se traten de celdas vip, ya que no existían mayores comodidades más allá de ventiladores, speakers y mosquiteros.

“Hoy nos hemos constituido con ellos, hemos verificado y en ningún momento y en ningún lugar de la penitenciaría hemos constatado justamente que existan celdas vip, eso es una cuestión totalmente quitado de contexto y por sobre todo que atenta contra la verdad. Teníamos un ventilador, un mosquitero y un speaker de radio, creo que era JBL, que ya hemos incautado, que ya hemos requisado, que está hoy en la dirección”, precisó.

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No hubo tiempo para desmontar celdas vip

Agregó que su gente de confianza estuvo todo el día en el centro de monitoreo y que no hubo tiempo como para que alguien pueda desmontar las supuestas celdas vip.

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Familiares de internos que estaban en el lugar denunciaron que supuestamente jefes de organizaciones criminales, como de narcotraficantes, manejan la cárcel, incluso aseguraron que el interventor no iba a poder cambiar nada, porque son los mismos funcionarios los que organizan los clanes de criminales. Además, dijeron que se les golpea a los presos.

El interventor dijo que asumió justamente porque existen irregularidades. Recordó que ya intervino en la expenitenciaría nacional de Tacumbú, hoy Centro Nacional de Prevenidos, y afirmó que en dicha institución de reclusión es de público conocimiento que tuvieron cambios muy significativos y positivos.

“Creo firmemente que nuestra intervención en esta penitenciaría por corto tiempo que nos toca trabajar aquí va a ser también positivo”, refirió e incluso ya informó que se reunió con personas de los diferentes pabellones que se quejaron de la calidad de la comida. “De hecho que muchas veces la corrupción interna hace que no alcance, pero vamos a ajustar donde tenga que ajustar y cumplir lo que la ley dice”, explicó.

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Lo que no se cumple, según interventor

Entre las cosas que no se cumplen, citó protocolos internos de manejo de conducta y de seguridad, aunque sobre este último punto dijo que dejará que la Fiscalía concluya con su investigación para contar con el informe detallado de que fue lo que falló a fin de deslindar responsabilidades.

Aseguró que cubrirán las garitas de seguridad que no fueron cubiertas durante la fuga de los dos reos de la madrugada del sábado.

“Para mí es prioridad uno que tengamos ojos en las garitas y pedir sobre todo el apoyo de la fuerza del Ministerio de Justicia como de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional para que nos acompañen en eso”, señaló.

Tras la requisa realizada contó que lo que encontraron fueron cigarrillos ocultos en los colchones de los presos, pero no celulares ni ningún otro elemento.

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Vergüenza ajena para dar la cara por funcionarios infieles

Con respecto a los funcionarios detenidos que están sospechados de facilitar la fuga, dijo que eso les golpea muchas veces como institución y con vergüenza ajena deben dar la cara y asumir responsabilidades de otras personas, pero que siempre hay cosas que mejorar en la casa.

Detalló que traerá algunos funcionarios de su confianza para que le acompañe en la intervención en los primeros treinta días. Además, cuenta con un plazo de cinco días para presentar un informe preliminar y luego de completarlo verificará las medidas correctivas necesarias.

“Como intervención lo que voy a cambiar son el primer anillo de seguridad y, por sobre todo, venir con gente de confianza que sí me va a acompañar”, concluyó.