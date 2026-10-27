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Policiales
27 de octubre de 2026 - 15:42

Hallan uso de celdas VIP para internos de Emboscada tras fuga

Mujeres y un hombre en el centro de comando con camisetas oscuras, concentrados en pantallas de monitoreo en un ambiente de seguridad.
Detenidos e incautaciones realizadas durante la pesquisa a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza en Emboscada tras la fuga de dos reos de alta peligrosidad en la madrugada del sábado.

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, José Delgado, contó que hallaron celdas VIP en la penitenciaría nacional de Emboscada durante los procedimientos realizados tras la fuga de dos reos de alta peligrosidad de la cárcel de máxima seguridad.

Por ABC Color
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En la madrugada del sábado Ever Alejandro Ozuna, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado también como presunto sicario, quien operaba en la zona de Capitán Bado, Amambay; y Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Hoy fueron detenidos el director de la penitenciaría, Pablo Abel González, el jefe de seguridad de la cárcel, Aldo Galeano, y el guardiacárcel Mario Cristaldo, además de otros funcionarios de la institución. También agentes fiscales y de la Policía Nacional realizaron una pesquisa en el centro penitenciario.

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, José Delgado, detalló que al inspeccionar el espacio de reclusión encontraron que una zona no habilitada estaba siendo utilizada como celdas VIP, ya que contaban con varias “comodidades”, como ventiladores y artículos de cocina. Precisó que encontraron a siete internos de la cárcel que no debían estar allí en el bloque siete alta.

Había bloques que no debían ser habitados y estaban siendo utilizados como celdas VIP, pero ya se estaría respondiendo a las autoridades ante esa circunstancia. Se tiene plenamente identificados a ellos, entonces ya un poco más adelante estaríamos expresando los nombres de los PPLs que estaban utilizando la celda”, precisó al ser consultado sobre la identidad de las personas privadas de libertad (PPL) que estaban en el lugar.

Lea más: Requisa en la cárcel de Emboscada tras fuga de peligrosos reos

Dos hombres, uno con camiseta burdeos y guantes, y otro con camiseta negra, inspeccionan objetos en un taller desordenado.
Detenidos e incautaciones realizadas durante la pesquisa a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza en Emboscada tras la fuga de dos reos de alta peligrosidad en la madrugada del sábado.

Señaló que el bloque está al lado del bloque 8, de donde se escaparon los dos reos en la madrugada del sábado.

Incautación de teléfonos celulares en celdas

El comisario detalló que realizaron la verificación completa del recinto tras la detención del director y los otros seis funcionarios, ya que aparentemente habrían tenido implicancia en la fuga o en facilitarla.

Agregó que incautaron varios teléfonos celulares de la zona de oficinas de la administración del penal, como también documentos que fueron derivados al juzgado y serán peritados.

Habitación de prisión con ventilador y radio, ropa colgada y ambiente desordenado.
Detenidos e incautaciones realizadas durante la pesquisa a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza en Emboscada tras la fuga de dos reos de alta peligrosidad en la madrugada del sábado.

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