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Policiales
28 de octubre de 2026 - 15:44

Caen dos hermanos en Itauguá por millonario robo domiciliario ocurrido en Caaguazú

Los agentes de Investigaciones revisan el interior de la vivienda habitada por los sospechosos, en Itauguá. Es en la investigación de un robo domiciliario ocurrido en Caaguazú.
Los agentes de Investigaciones revisan el interior de la vivienda habitada por los sospechosos, en Itauguá. Es en la investigación de un robo domiciliario ocurrido en Caaguazú.

Dos hermanos, presuntos autores de un millonario robo domiciliario registrado en la mañana del domingo 11 de octubre en la ciudad de Caaguazú, fueron detenidos esta mañana tras el allanamiento de una propiedad en la ciudad de Itauguá. Durante el procedimiento se incautaron parte del botín, ocho celulares y una porción de marihuana.

Por ABC Color
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Los dos detenidos por el robo domiciliario fueron identificados como Milciades Martín (22) y Gustavo Andrés Giménez González (23), quienes fueron localizados por los agentes del departamento Investigaciones de Caaguazú en una propiedad ubicada en la calle Yvapuru casi 1° Diciembre de la ciudad de Itauguá.

Durante el procedimiento se recuperaron G. 11.200.000, varios celulares y hasta un revólver.
Durante el procedimiento se recuperaron G. 11.200.000, varios celulares y hasta un revólver.

Sin embargo, el que surge como el supuesto jefe de la banda de ladrones identificado como Arnaldo Robles Báez (40), alías Burro Karé -quien cuenta con varios antecedentes y al menos dos órdenes de captura por robo agravado- no fue ubicado en su casa (también en Itauguá) y actualmente se encuentra prófugo.

Milciades Martín Giménez González, detenido esta mañana en Itauguá por supuesto robo domiciliario.
Milciades Martín Giménez González, detenido esta mañana en Itauguá por supuesto robo domiciliario.

Comerciante fue a la misa y vaciaron su vivienda en Caaguazú

En tanto que la víctima del millonario robo domiciliario fue la comerciante Mirtha González Cantero (59), residente en el barrio Centenario de la ciudad de Caaguazú, quien fue despojada de G. 40.000.000, US$ 1.500, 2.000 reales, tres notebooks, parlantes JBL y varios teléfonos celulares.

Datos proveídos por los investigadores señalan que en la mañana del domingo 11 de octubre pasado Mirtha González Cantero y sus familiares salieron de la casa para asistir a misa y cuando regresaron a la vivienda ya encontraron todos los muebles revueltos y confirmaron el robo de dinero en efectivo y los objetos mencionados.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de los dos ladrones en plea acción en la casa atacada en Caaguazú.
Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de los dos ladrones en plea acción en la casa atacada en Caaguazú.

Tras la denuncia del hecho, agentes de Investigaciones llegaron a la casa, donde recogieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en las que se veían a los dos ladrones y se pudo individualizar el vehículo que usaron, un automóvil Toyota IST, color negro o azul oscuro.

Lea más: Autor de robos domiciliarios fue detenido

Rápidamente, los oficiales tomaron nota de los números de celulares robados y solicitaron a la empresa de rastreo satelital la ubicación de las señales emitidas por los aparatos.

Un celular robado permitió ubicar a los sospechosos en Itauguá

Aparentemente los delincuentes en plena marcha iban apagando los dispositivos, pero como el crimen nunca es perfecto, uno de ellos cometió un error y recién logró apagar uno de los teléfonos ya llegando al aguantadero, en Itauguá.

Gustavo Andrés Giménez González, arrestado por un caso de robo domiciliario en Caaguazú.
Gustavo Andrés Giménez González, arrestado por un caso de robo domiciliario en Caaguazú.

Esta fue la pista que condujo a los investigadores hasta la ciudad de Ñandutí, donde durante varios días recorrieron, vigilaron y averiguaron, hasta que finalmente identificaron a todos los miembros de la banda. En la mañana de hoy, los agentes policiales procedieron a allanar dos propiedades para capturar a los sospechosos.

Gran parte de objetos robados en robo domiciliario fueron recuperados

También se recuperaron G. 11.200.000, que se presume sería parte del dinero robado, ocho celulares, un revólver, varios cartuchos y otros elementos que también podrían ser importantes en la investigación.

Lea más: Violento asalto domiciliario: reducen a una familia y roban dinero y joyas

Sin embargo, los agentes de Investigaciones de Caaguazú no lograron ubicar al jefe de la banda de ladrones, Burro Karé, quien aparentemente es el que conseguía la información para ejecutar los golpes con éxito, señalaron las fuentes.

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