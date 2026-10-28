Caen dos hermanos en Itauguá por millonario robo domiciliario ocurrido en Caaguazú

Los dos detenidos por el robo domiciliario fueron identificados como Milciades Martín (22) y Gustavo Andrés Giménez González (23), quienes fueron localizados por los agentes del departamento Investigaciones de Caaguazú en una propiedad ubicada en la calle Yvapuru casi 1° Diciembre de la ciudad de Itauguá.

Sin embargo, el que surge como el supuesto jefe de la banda de ladrones identificado como Arnaldo Robles Báez (40), alías Burro Karé -quien cuenta con varios antecedentes y al menos dos órdenes de captura por robo agravado- no fue ubicado en su casa (también en Itauguá) y actualmente se encuentra prófugo.

Comerciante fue a la misa y vaciaron su vivienda en Caaguazú

En tanto que la víctima del millonario robo domiciliario fue la comerciante Mirtha González Cantero (59), residente en el barrio Centenario de la ciudad de Caaguazú, quien fue despojada de G. 40.000.000, US$ 1.500, 2.000 reales, tres notebooks, parlantes JBL y varios teléfonos celulares.

Datos proveídos por los investigadores señalan que en la mañana del domingo 11 de octubre pasado Mirtha González Cantero y sus familiares salieron de la casa para asistir a misa y cuando regresaron a la vivienda ya encontraron todos los muebles revueltos y confirmaron el robo de dinero en efectivo y los objetos mencionados.

Tras la denuncia del hecho, agentes de Investigaciones llegaron a la casa, donde recogieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en las que se veían a los dos ladrones y se pudo individualizar el vehículo que usaron, un automóvil Toyota IST, color negro o azul oscuro.

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Rápidamente, los oficiales tomaron nota de los números de celulares robados y solicitaron a la empresa de rastreo satelital la ubicación de las señales emitidas por los aparatos.

Un celular robado permitió ubicar a los sospechosos en Itauguá

Aparentemente los delincuentes en plena marcha iban apagando los dispositivos, pero como el crimen nunca es perfecto, uno de ellos cometió un error y recién logró apagar uno de los teléfonos ya llegando al aguantadero, en Itauguá.

Esta fue la pista que condujo a los investigadores hasta la ciudad de Ñandutí, donde durante varios días recorrieron, vigilaron y averiguaron, hasta que finalmente identificaron a todos los miembros de la banda. En la mañana de hoy, los agentes policiales procedieron a allanar dos propiedades para capturar a los sospechosos.

Gran parte de objetos robados en robo domiciliario fueron recuperados

También se recuperaron G. 11.200.000, que se presume sería parte del dinero robado, ocho celulares, un revólver, varios cartuchos y otros elementos que también podrían ser importantes en la investigación.

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Sin embargo, los agentes de Investigaciones de Caaguazú no lograron ubicar al jefe de la banda de ladrones, Burro Karé, quien aparentemente es el que conseguía la información para ejecutar los golpes con éxito, señalaron las fuentes.