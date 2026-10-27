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Política
27 de octubre de 2026 - 20:22

Destituyen a director general de Establecimientos Penitenciarios

Tres hombres en uniformes oscuros y pasamontañas, en un ambiente exterior con un edificio naranja al fondo.
Imagen ilustrativa: requisa realizada este martes en la penitenciaría de máxima seguridad ‘Martín Mendoza’, Emboscada.Pablo Otazú

Tras la fuga de dos reos de la cárcel de la máxima seguridad de Emboscada, al igual que una posterior requisa, el Ministerio de Justicia destituyó al director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña.

Por ABC Color
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Hoy, un importante número de agentes de la Policía Nacional incursionó en la penitenciaría de máxima seguridad ‘Martín Mendoza’ de Emboscada, para una requisa general, luego de que dos personas privadas de su libertad -una de ellas considerada altamente peligrosa- lograran escapar de la cárcel el pasado fin de semana.

Los fugados son Ever Alejandro Ozuna, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado también como presunto sicario, quien operaba en la zona de Amambay; y Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico.

fuga cárcel Martín Mendoza Emboscada
Fuga en la cárcel de Emboscada.

Tras el caso, el Ministerio de Justicia ahora dispuso la destitución del director general de Establecimientos Penitenciarios, el coronel retirado Rubén Peña, quien pasaría así también a ser investigado por la causa.

Por su parte, el exviceministro de Seguridad Interna, comisario general retirado Óscar Pereira, fue designado como nuevo director general de Establecimientos Penitenciarios.

Lea más: Hallan uso de celdas VIP para internos de Emboscada tras fuga

Celdas VIP para internos de Emboscada

Hoy fueron detenidos el director de la penitenciaría, Pablo Abel González, el jefe de seguridad de la cárcel, Aldo Galeano, y el guardiacárcel Mario Cristaldo, además de otros funcionarios de la institución. También agentes fiscales y de la Policía Nacional realizaron una pesquisa en el centro penitenciario.

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, José Delgado, detalló que al inspeccionar el espacio de reclusión encontraron que una zona no habilitada estaba siendo utilizada como celdas VIP, ya que contaban con varias “comodidades”, como ventiladores y artículos de cocina. Precisó que encontraron a siete internos de la cárcel que no debían estar allí en el bloque siete alta.

Mujeres y un hombre en el centro de comando con camisetas oscuras, concentrados en pantallas de monitoreo en un ambiente de seguridad.
Detenidos e incautaciones realizadas durante la pesquisa a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza en Emboscada tras la fuga de dos reos de alta peligrosidad en la madrugada del sábado.

Había bloques que no debían ser habitados y estaban siendo utilizados como celdas VIP, pero ya se estaría respondiendo a las autoridades ante esa circunstancia. Se tiene plenamente identificados a ellos, entonces ya un poco más adelante estaríamos expresando los nombres de los PPLs que estaban utilizando la celda”, precisó al ser consultado sobre la identidad de las personas privadas de libertad (PPL) que estaban en el lugar.

Además, cuatro funcionarios penitenciarios de la prisión fueron detenidos bajo sospecha de complicidad ante indicios de que estos relajaron los controles perimetrales en torno al momento de la fuga.

Lea más: Fuga en Emboscada: detienen a director y a jefe de seguridad de la cárcel

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