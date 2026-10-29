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Policiales
29 de octubre de 2026 - 11:20

Condena de 14 años de cárcel para el capataz de la narcoestancia chaqueña El Tigre

Hombre con piel clara y camiseta negra hace un gesto de pulgar hacia arriba, luciendo serio en un entorno difuso.
Osvaldo Pereira Fernández, condenado por narcotráfico.Gentileza

Un Tribunal de Sentencia impuso una condena de 14 años de cárcel al excapataz de la estancia El Tigre, en el Chaco paraguayo, donde en 2021 se incautó una carga de casi una tonelada y media de cocaína. El establecimiento operaba casi como un aeropuerto para cárteles de narcotráfico que traían drogas desde Perú y Bolivia.

Por ABC Color
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En este juicio -el segundo juicio relacionado a la estancia El Tigre- el condenado por narcotráfico es Osvaldo Pereira Fernández, de 37 años, alias Moreno, quien está encerrado desde el 27 de enero de 2025, cuando fue capturado por la Policía Nacional (PN) en la ciudad de Concepción, capital del departamento de Concepción.

La pena fue impuesta por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Anselma Inés Galarza Careaga e integrado por Juan Alberto Dávalos Bogarín y Pablino Daniel Barreto Alfonso.

La estancia El Tigre, intervenida en 2021 por narcotráfico.
La estancia El Tigre, intervenida en 2021 por narcotráfico.

Los jueces declararon a Moreno culpable de los hechos punibles de tráfico (artículo 21), tráfico internacional (artículo 26) y asociación criminal (artículo 44), todos de la Ley 1.340 de Drogas.

Lea más: El Tigre: ahora el capataz es quien afrontará juicio

El Ministerio Público (MP) estuvo representado en el juicio por la la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Giselle Cubilla Villamayor.

Acusado coordinaba acopio en El Tigre, según Fiscalía

Según los datos, Moreno era el capataz de la estancia El Tigre, donde policías de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) incautaron el 24 de febrero de 2021 una carga de 1.344 kilos de cocaína, así como tambores de acetato de etilo (precursor químico para la elaboración de cocaína), una avioneta, una camioneta, armas y municiones.

La carga de droga que se incautó en el lugar y que alcanzó un peso de 1.374,4 kilos de cocaína.
La carga de droga que se incautó en el lugar y que alcanzó un peso de 1.374,4 kilos de cocaína.

En el lugar también se detectó una pista de aterrizaje clandestina, que hasta aquella época se usaba prácticamente a diario para la descarga de cocaína proveniente de Perú y Bolivia. Actualmente, ese lugar es una base de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

Lea más: Fiscal antidrogas destaca recuperación de estancia “El tigre” para ejercer control en punto estratégico

La Fiscalía logró demostrar en el juicio que Moreno era en el encargado de recibir las avionetas que aterrizaban con las cargas de cocaína, del reabastecimiento de combustible y de guardar la droga en distintos puntos de la propiedad.

Otros condenados por narcotráfico

El 21 de mayo de 2025, un Tribunal de Sentencia presidido por María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y David Federico Martínez condenó en la misma causa a Waldimiro Ymas González, con una pena de 18 años, ya que habrá sido el líder de la organización.

Una aeronave, dañada, fue abandonada al costado de la pista clandestina y hallada por la Policía en la estancia El Tigre.
Una aeronave, dañada, fue abandonada al costado de la pista clandestina y hallada por la Policía en la estancia El Tigre.

También fueron sentenciados Édgar Cantero Martínez, con 16 años; Teresio López, con 14 años, ya que habrían sido los principales colaboradores de Ymas.

Lea más: El Tigre: altas penas a integrantes de grupo narcotraficante

Igualmente, fueron castigados Porfirio Osorio Villagra, Albino Núñez Peralta y Pablo Robles Benítez, con 10 años, en carácter de peones del grupo. Porfirio Chávez Núñez fue absuelto del caso.

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