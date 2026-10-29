Condena de 14 años de cárcel para el capataz de la narcoestancia chaqueña El Tigre

En este juicio -el segundo juicio relacionado a la estancia El Tigre- el condenado por narcotráfico es Osvaldo Pereira Fernández, de 37 años, alias Moreno, quien está encerrado desde el 27 de enero de 2025, cuando fue capturado por la Policía Nacional (PN) en la ciudad de Concepción, capital del departamento de Concepción.

La pena fue impuesta por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Anselma Inés Galarza Careaga e integrado por Juan Alberto Dávalos Bogarín y Pablino Daniel Barreto Alfonso.

Los jueces declararon a Moreno culpable de los hechos punibles de tráfico (artículo 21), tráfico internacional (artículo 26) y asociación criminal (artículo 44), todos de la Ley 1.340 de Drogas.

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El Ministerio Público (MP) estuvo representado en el juicio por la la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Giselle Cubilla Villamayor.

Acusado coordinaba acopio en El Tigre, según Fiscalía

Según los datos, Moreno era el capataz de la estancia El Tigre, donde policías de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) incautaron el 24 de febrero de 2021 una carga de 1.344 kilos de cocaína, así como tambores de acetato de etilo (precursor químico para la elaboración de cocaína), una avioneta, una camioneta, armas y municiones.

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En el lugar también se detectó una pista de aterrizaje clandestina, que hasta aquella época se usaba prácticamente a diario para la descarga de cocaína proveniente de Perú y Bolivia. Actualmente, ese lugar es una base de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

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La Fiscalía logró demostrar en el juicio que Moreno era en el encargado de recibir las avionetas que aterrizaban con las cargas de cocaína, del reabastecimiento de combustible y de guardar la droga en distintos puntos de la propiedad.

Otros condenados por narcotráfico

El 21 de mayo de 2025, un Tribunal de Sentencia presidido por María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y David Federico Martínez condenó en la misma causa a Waldimiro Ymas González, con una pena de 18 años, ya que habrá sido el líder de la organización.

También fueron sentenciados Édgar Cantero Martínez, con 16 años; Teresio López, con 14 años, ya que habrían sido los principales colaboradores de Ymas.

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Igualmente, fueron castigados Porfirio Osorio Villagra, Albino Núñez Peralta y Pablo Robles Benítez, con 10 años, en carácter de peones del grupo. Porfirio Chávez Núñez fue absuelto del caso.