Nueva ley que crea Dinajzar: plantean control a casinos online y publicidad de influencers

El 12 de octubre, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores el proyecto de ley que crea la Dinajzar, que eliminaría la Conajzar y pasaría a establecer relaciones con el Poder Ejecutivo a través del MEF.

La nueva ley derogará la ley 1.016 y la ley 7.438/25, dotaría a la nueva institución la autarquía presupuestaria, la autonomía funcional y permitiría desarrollar en todo el país sus obligaciones de controlar realmente la explotación de juegos de azar con las licencias, a fin de enfrentar la explotación clandestina de juegos de azar.

Según Carlos Liseras, actual presidente de la Conajzar, este proyecto de ley permitiría que el ente regulador tenga las prerrogativas y la logística necesaria para poder cumplir con su obligación. Dijo que si bien con la ley 7.438 la Conajzar ya pasó a la DNIT, lamentó que hasta el momento no se pudo perfeccionar esa fusión.

“Lastimosamente hasta este momento no pudimos perfeccionar esa fusión y el tiempo transcurre la explotación clandestina crece enormemente en nuestro país. Nos preocupa sobremanera en que menores de edad estén accediendo a juegos de azar que ellos tienen vedado totalmente que puedan participar”, refirió.

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Convenios internacionales de protección a niños, niñas y adolescentes

Recordó que Paraguay es signatario de convenios y cuenta con una ley que protege a los menores de edad al prohibir determinantemente que estén expuestos a la explotación de juego de azar, porque los hace viciosos, les genera una adicción, adquieren una patología y se vuelven jugadores compulsivos, es decir, perturba sus mentes.

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Agregó que en el país tenemos el flagelo de grupos nacionales e internacionales que operan juegos de azar clandestinos en todas las modalidades, no solo en las maquinitas tragamonedas que vemos en las calles, sino que también el crecimiento en forma exponencial de la explotación clandestina de juegos de azar en plataformas digitales.

Explicó que con las modificaciones previas, como la ley 7.438, mejoró considerablemente la recaudación del canon con pequeños ajustes, y tras algunas intervenciones, al controlar a quienes explotan juegos de azar en nuestro país, a los que tienen licencia legal para desarrollar esa actividad, la recaudación aumentó considerablemente.

“El canon que recauda la Conajzar solventa el presupuesto de la Diben (Dirección de Beneficencia y Ayuda Social), entonces es muy importante que la Conajzar cumpla con su sagrada obligación de controlar la explotación de juego de azar a los que son legales y de combatir frontalmente la explotación clandestina. De eso se trata este proyecto, le va a dotar al ente regulador de la logística necesaria, las prerrogativas y vamos a tener presencia en los 263 municipios en los 17 departamentos”, precisó.

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Problemas operativos en la fusión con la DNIT

Contó que uno de los problemas con los que contaban tras la fusión con la DNIT, es que tras recibir una denuncia de un casino online en algún punto del país o de máquinas que están en las calles, se tardaba entre 15 y 20 días en conformar los equipos y autorizarlos para las intervenciones, algo que debería tardar un máximo de dos días .

Con la nueva legislación se creará el Departamento de Lucha Contra la Ludopatía y El Juego Responsable a fin de proteger a los menores de edad. También se fortalecerá el Departamento de Fiscalización y Monitoreo, que contará con funcionarios para salir a controlar a las calles y tendrán facultad de ingervenir los locales ilegales, decomisando los materiales utilizados para la explotación clandestina.

“Estamos trabajando en la investigación y en adquirir un moderno equipamiento, un software que va a estar monitoreando el funcionamiento y la operatividad de quienes tienen la licencia para explotar juegos de azar en nuestro país, los que tienen autorización legal y por sobre todas las cosas a los que explotan clandestinamente juegos de azar. Este este sistema informático va a poder verificar lo que está pasando en todas las plataformas web, en los sitios web”, precisó.

Dijo que ahora hay muchos influencers y famosos que hacen rifas clandestinas, lo que consideró que perjudica enormemente a los que juegan, porque no tienen la seguridad de que si el azar les sonríe, puedan retirar sus premios y, por sobre todas las cosas, no discrimina y no prohíbe a los menores de edad que puedan jugar o puedan estar apostando y puedan estar destruyendo sus cortas vidas.

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Autarquía presupuestaria

Liseras detalló que la Dinajzar no va a hacer un gasto para ninguna otra institución ya que la Conajzar recaudaba aproximada de G. 12.000 millones mensuales hasta el 2023 y que tan solo en este periodo lograron duplicar, alcanzado aproximadamente G. 21.000 millones del canon que cobra a los que explotan juegos de azar de manera formal. De estos fondos, la ley plantea que el 5% se destine para la operatividad de la institución.

Dicho fondo, que Liseras aseguró que se duplicará tras la aprobación de la ley, también servirá para destinarlos a la Diben, al Ministerio de Salud y al de Deportes. “Con esta nueva institución y con los controles, y con el software que vamos a adquirir, estimamos que vamos a doblar y más incluso la recaudación mensual de la Conajzar. En este momento estamos llegando a G. 20.000 millones al mes la recaudación, de G. 12.000 millones que recaudábamos anteriormente”, sostuvo.

La nueva ley también plantea una nueva escala de sanciones más fuertes y onerosas, y establece una gradualidad de las faltas en graves y muy graves. También contempla como hecho punible la explotación clandestina de juegos de azar, con penas de hasta cinco años de cárcel.

Si bien con la ley 7.438 previeron permisos provisorios para la explotación de juegos de azar online, con la modificación que plantean ahora se establecen 26 licencias que serán licitadas por el ente regulador. Recordó que los permisos provisorios se extienden hasta enero del 2028, por lo que quienes cuentan con estos, de aprobarse la nueva ley, tendrán tiempo de participar de la licitación de los permisos.

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Precisó que actualmente varios que cuentan hoy día con el permiso provisorio, pagan el canon mínimo, pero no explotan los juegos de azar, pese a tener la obligación. El canon mínimo establecido en la nueva ley es de G. 12 millones, además del 7% de la cantidad de ventas menos el premio, lo que se llama el Net Win, pero que volverán a estudiarlo para definirlo.

Registro de influencers para publicidad

Ante la cantidad de influencers que realizan publicidad de juegos de azar y casinos online en redes sociales, lo que prevén con el proyecto es que quienes promocionan, desarrollan, proveen máquinas, software y cualquier otro implemento utilizado para la explotación de juegos de azar, van a tener que inscribirse en un registro nacional.

“Para hacer propaganda o para promocionar o para los influencers o para hacer propagandas por los medios masivos de comunicación, todas esas personas físicas o jurídicas van a tener que estar inscriptas ante la Dirección Nacional de Juego de Azar y los que no tienen autorización, quiere decir que son ilegales, entonces vamos a acusarlos por la explotación clandestina de juego de azar, que es un hecho punible y tiene una pena privativa de libertad”, concluyó.