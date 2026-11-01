ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Policiales
01 de noviembre de 2026 - 11:33

Así como en el caso Pecci, se diluyen las esperanzas de saber quién mandó a matar al teniente coronel Moral

Cuatro personas: dos hombres serios, un calvo en camiseta roja, y una mujer de cabello largo, todos mirando a la cámara en un ambiente desgastado.
Ángel David González Guillén, Luis Fernando Guillén Martínez, Marco Antonio Florentín Camacho y Elda Sofía Galeano Kleiner, acusados por el crimen del teniente coronel Guillermo Moral.Gentileza

¡Historias idénticas! Así como en el caso de fiscal Marcelo Pecci, en el que nunca se pudo saber quién ordenó el magnicidio, aparentemente el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral va a lo mismo, ya que las últimas acusaciones del Ministerio Público (MP) mencionan solo al supuesto organizador del atentado y a sus presuntos colaboradores. Uno de los sicarios murió y el otro probablemente también.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Guillermo Alicio Moral Centurión tenía 44 años de edad. Era un teniente coronel del Ejército Paraguayo (EP). Estaba a punto recibirse también de abogado. De hecho, fue asesinado el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Santísima Trinidad de la capital del país.

El homicidio fue perpetrado por dos sicarios que dispararon contra el militar con un revólver calibre 38, desde una motocicleta en movimiento.

Lea más: Hace un año, la mafia silenció al teniente coronel Guillermo Moral en Asunción

El tirador fue Alexander Abrahán Rojas Duarte, de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de octubre de 2025 en el río Paraná, en el distrito de Domingo Martínez de Irala. El conductor del biciclo fue Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, quien probablemente también fue ejecutado y lanzado al río Paraná, aunque su cuerpo nunca apareció.

Supuesto financista, con sobreseimiento definitivo

Una investigación de la Policía Nacional (PN) reveló que los precoces sicarios que mataron al teniente coronel Guillermo Moral fueron contratados por los miembros de un grupo criminal de Ciudad del Este, quienes les enviaron dinero antes y después del ataque.

Inicialmente, fue señalado como financista del crimen el supuesto capo de Ciudad del Este Jorge Guillén Bogado, quien ya fue mencionado en varias investigaciones, principalmente por asalto, aunque nunca se pudo probar nada contra él.

Lea más: Asesinato de Guillermo Moral: Fiscalía pide sobreseimiento del presunto financista

Jorge Guillén Bogado cayó el 16 de octubre de 2025 en Ciudad del Este y, aunque aún sigue preso, en breve recuperaría su libertad ya que la Fiscalía pidió sobreseimiento definitivo debido a que, al final, no pudieron sostener que fue él quien organizó el sicariato en Asunción.

Ese rol, de organizador y financista, ahora recae en su sobrino Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, quien fue capturado el 22 de febrero de este año en Ciudad del Este y cuya acusación está pendiente.

El detenido es Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, presunto contratante del homicidio del militar Guillermo Moral.
Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, presunto organizador del crimen de Guillermo Moral.

Los que sí ya fueron acusados en la causa son Luis Fernando Guillén Martínez (hijo de Jorge Guillén Bogado), su primo Ángel David González Guillén, el vecino de estos Marco Antonio Florentín Camacho y su pareja Elda Sofía Galeano Kleiner.

Estos cuatro, supuestamente por instrucciones de Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, fueron los que enviaron desde Ciudad del Este el dinero a los sicarios que asesinaron al militar en Asunción.

Lea más: Caso Guillermo Moral: acusan a quienes habrían enviado pagos a sicarios de militar

Ahora, si seguimos la teoría de la Fiscalía, la única manera de saber quién mandó a matar al militar Guillermo Moral es que el supuesto organizador Lulú confiese quién lo contrató, algo aparentemente imposible.

El papel que habría cumplido Lulú en el homicidio de Moral es casi similar al que cumplió Francisco Luis Correa Galeano en el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.

Solo que lamentablemente en ese caso el organizador Correa Galeano fue silenciado en prisión y con él también prácticamente murieron las chances de descubrir quién ordenó el asesinato del fiscal de Crimen Organizado de nuestro país.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
03
Clima
Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?
Ver más
04
Policiales
Policía desplegó control preventivo en Caapucú ante el “fantasma” del festejo de Halloween
Ver más
05
Política
En tres años, Zenaida Delgado firmó un solo proyecto propio en el Senado
Ver más

Te puede interesar