Así como en el caso Pecci, se diluyen las esperanzas de saber quién mandó a matar al teniente coronel Moral

Guillermo Alicio Moral Centurión tenía 44 años de edad. Era un teniente coronel del Ejército Paraguayo (EP). Estaba a punto recibirse también de abogado. De hecho, fue asesinado el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Santísima Trinidad de la capital del país.

El homicidio fue perpetrado por dos sicarios que dispararon contra el militar con un revólver calibre 38, desde una motocicleta en movimiento.

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El tirador fue Alexander Abrahán Rojas Duarte, de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de octubre de 2025 en el río Paraná, en el distrito de Domingo Martínez de Irala. El conductor del biciclo fue Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, quien probablemente también fue ejecutado y lanzado al río Paraná, aunque su cuerpo nunca apareció.

Supuesto financista, con sobreseimiento definitivo

Una investigación de la Policía Nacional (PN) reveló que los precoces sicarios que mataron al teniente coronel Guillermo Moral fueron contratados por los miembros de un grupo criminal de Ciudad del Este, quienes les enviaron dinero antes y después del ataque.

Inicialmente, fue señalado como financista del crimen el supuesto capo de Ciudad del Este Jorge Guillén Bogado, quien ya fue mencionado en varias investigaciones, principalmente por asalto, aunque nunca se pudo probar nada contra él.

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Jorge Guillén Bogado cayó el 16 de octubre de 2025 en Ciudad del Este y, aunque aún sigue preso, en breve recuperaría su libertad ya que la Fiscalía pidió sobreseimiento definitivo debido a que, al final, no pudieron sostener que fue él quien organizó el sicariato en Asunción.

Ese rol, de organizador y financista, ahora recae en su sobrino Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, quien fue capturado el 22 de febrero de este año en Ciudad del Este y cuya acusación está pendiente.

Los que sí ya fueron acusados en la causa son Luis Fernando Guillén Martínez (hijo de Jorge Guillén Bogado), su primo Ángel David González Guillén, el vecino de estos Marco Antonio Florentín Camacho y su pareja Elda Sofía Galeano Kleiner.

Estos cuatro, supuestamente por instrucciones de Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, fueron los que enviaron desde Ciudad del Este el dinero a los sicarios que asesinaron al militar en Asunción.

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Ahora, si seguimos la teoría de la Fiscalía, la única manera de saber quién mandó a matar al militar Guillermo Moral es que el supuesto organizador Lulú confiese quién lo contrató, algo aparentemente imposible.

El papel que habría cumplido Lulú en el homicidio de Moral es casi similar al que cumplió Francisco Luis Correa Galeano en el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.

Solo que lamentablemente en ese caso el organizador Correa Galeano fue silenciado en prisión y con él también prácticamente murieron las chances de descubrir quién ordenó el asesinato del fiscal de Crimen Organizado de nuestro país.