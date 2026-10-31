Caso Guillermo Moral: acusan a quienes habrían enviado pagos a sicarios de militar

Los fiscales Christian Ortiz, José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo, acusaron a Luis Fernando Guillén Martínez (22), alias Nando, Marco Antonio Florentín Camacho (42) y a su pareja Elda Sofía Galeano Kleiner (43), y pidieron que afronten juicio oral y público por el crimen del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión.

Los hechos atribuidos a los mismos son los de sicariato, según el artículo 105b de la Ley N° 7062/2023 que modifica el artículo 105 del Código Penal, y asociación criminal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 239 de la norma penal, en calidad de co-autoría para todos.

Lea más: Asesinato de Guillermo Moral: Fiscalía pide sobreseimiento del presunto financista

De acuerdo con la hipótesis fiscal, todos estarían involucrados en el pago de sumas de dinero a los sicarios del militar, que fue testigo clave en el juicio contra el coronel Luis Belotto y su esposa Alba Lidia Ale que terminó con condena, luego de que los mismos hayan procurado, intento de soborno mediante, hacer llegar a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, un celular mientras estaba preso en Viñas Cue.

En esta misma causa, los referidos agentes fiscales también habían solicitado, dos semanas atrás, el sobreseimiento definitivo de los supuestos financistas, Jorge Guillén Bogado, padre del ahora acusado Luis Fernando Guillén, y David González Guillén.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ataque de sicarios a Guillermo Moral y la herida mortal

De acuerdo con la acusación fiscal, cerca de las 16:12 del 2 de octubre de 2025, el teniente coronel Guillermo Moral, salió de la sede de la Suprema Corte de Justicia Militar, ubicado en el centro de Asunción, donde prestaba servicios. El militar iba en su camioneta Toyota Surf, con placa BPV 893, con dirección a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en Santísima Trinidad.

Inmediatamente después de su salida, fue seguido por dos hombres en una motocicleta tipo cobrador, azul de la marca Taiga, con matrícula 644 BFB. El biciclo estaba guiado por Rogelio Lemuel Díaz Brítez, quien actualmente está declarado rebelde, y como acompañante iba Alexander Abrahan Rojas Duarte, menor de edad.

Lea más: Caso Guillermo Moral: supuesto financista de sicariato seguirá en prisión

Con relación al menor de edad, Rojas Duarte, su cuerpo fue encontrado el 28 de octubre de 2025, con rastros de un traumatismo de cráneo encefálico, producido por proyectil de arma de fuego.

Alrededor de las 16:30, Moral Centurión llegó hasta la sede universitaria y, cuando estaba estacionando su rodado, los sicarios lo alcanzaron, posteriormente se posicionaron a pocos metros de la camioneta, hacia el lado del acompañante, desde donde Rojas Duarte habría efectuado el primer disparo, cuyo proyectil atravesó la ventanilla e hirió al militar.

Lea más: Prisión en el caso del militar Guillermo Moral

La bala tuvo un “orificio de entrada de 2x1 centímetros en la región deltoides derecho, próximo a la articulación del hombro, ocasionándole fractura de tercera costilla lado derecho, hemotórax. hemocardio, con compromiso de lóbulos superiores de pulmón y aorta, fractura de cuarta costilla lado izquierdo y presencia de proyectil en partes blandas, a consecuencia de lo cual sufrió un shock hipovolémico hemotórax, por herida de proyectil de arma de fuego, con compromiso pulmonar y aórtica, desencadenando hemotórax y hemoperiocardio”, que le ocasionó su muerte.

Luego de ello, los sicarios se ubicaron frente a la Toyota Hilux Surf, desde donde Rojas Duarte realizó otros dos disparos, los cuales impactaron contra el parabrisas y la parrilla del rodado y, luego huyeron del lugar.

¿Qué hicieron los investigados por el crimen de Guillermo Moral?

Según los agentes del Ministerio Público, el hoy imputado Carlos Antonio Báez Guillén habría recurrido a Ángel David González Guillén, Luis Fernando Guillén Martínez, Marco Antonio Florentín Camacho y Elda Sofía Galeano Kleiner, para que lleven a cabo las transferencias y giros de dinero que irían a parar a manos de Rogelio Lemuel Díaz Brítez, declarado en rebeldía.

Con ese dinero, los autores materiales financiaron la logística para el crimen, consistente en la vigilancia y seguimiento del objetivo. También usaron la plata para trasladarse hasta el Este del país, luego de cometer el hecho.

Lea más: Imputación y prisión para supuestos financistas del asesinato de Guillermo Moral

Justamente, el 19 de septiembre de 2025, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, había instruido a su primo hermano Luis Fernando Guillén Martínez (ahora acusado) para que transfiera dinero a la cuenta de Rosa Isabel Portillo Molas, tía de Lemuel Díaz.

En ese contexto, a las 21:40, Luis Guillén Martínez fue hasta la Farmacia Virgen de Luján, de Ciudad del Este, y realizó un giro por la suma consistente en G. 300.000. De hecho, fue Rosa Portillo quien luego retiró la suma de G. 285.0000 y lo depositó nuevamente en su cuenta de Ueno Bank, desde donde lo transfirió a su hermana, Lucía Portillo, a su cuenta del Banco Continental, quien extrajo el dinero y se lo entregó en efectivo a Rogelio Lemuel Díaz.

Así también, el imputado Carlos Báez Guillén, como supuesto líder de la organización, instruyó a Marco Antonio Florentín Camacho -quien trabajaba con él en la venta de crack, que realizara una transacción de dinero a una cuenta bancaria proveída por el mismo. Todo esto a porque tenía una deuda de G. 21.000.000 que tenía Marco Antonio con Carlos Báez por la provisión de drogas.

Lea más: Cuerpo hallado en río Paraná pertenecería al presunto sicario del militar Moral

A raíz de dicho pedido, Marco Florentín, el 2 de octubre de 2025, solicitó a su pareja Elda Galeano que efectúe una transacción a través de su cuenta de Ueno Bank a la cuenta del Banco Familiar, perteneciente a Viviana Raquel Benítez, dueña del Autoservice La Victoria, de San Antonio, donde vivía Rogelio Lemuel.

Es así que, Viviana Rquel Benítez efectivizó el monto a pedido de Rogelio Lemuel Díaz, quien, tras retirar el dinero, lo usó para desplazarse hasta Ciudad del Este, luego de cometer el sicariato.

¿Por qué la Fiscalía pidió el sobreseimiento del presunto financista?

En el escrito conclusivo presentado a las 15:26 de este sábado 17 de octubre, los fiscales del caso solicitan el sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado argumentando que la primera hipótesis manejada por el Ministerio Público es que el imputado habría recibido el trabajo de realizar la muerte por encargo, de personas aún desconocidas, y se encargó de la logística, a fin de que los supuestos autores materiales pudieran cometer el hecho.

La sospecha inicial era que Jorge Guillén habría solicitado a su sobrino Ángel González Guillén que envíe dinero vía transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por los supuestos sicarios, identificados como Alexander Rojas (fallecido el 27 de octubre de 2025) y Rogelio Lemuel Díaz.

Lea más: Caso Guillermo Moral: supuesto financista seguirá en prisión hasta su preliminar

Sin embargo, según fundamentan los fiscales en el requerimiento conclusivo, a raíz de las investigaciones y tras un minucioso análisis de las cuentas bancarias utilizadas para realizar los pagos en concepto de logística para cometer el homicidio, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que el denominador común es Carlos Antonio Báez, alias Lulú.

De acuerdo con la argumentación del equipo fiscal, fue Lulú la persona que solicitó a Ángel González Guillén, Marco Antonio Florentín y Luis Fernando Guillén que realicen transferencias a las cuentas de los autores del homicidio doloso.