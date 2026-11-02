Fiscalía libera a camionero involucrado en choque que dejó cuatro muertos

El fiscal Martín Escalada explicó que el Ministerio Público dispuso la liberación del conductor del tractocamión involucrado en el accidente de tránsito registrado el viernes 30 de octubre sobre la ruta PY08, en Mbocayaty, departamento de Guairá. La decisión se tomó debido a que todavía no se cuenta con una pericia accidentológica que permita establecer las responsabilidades de los conductores.

El representante del Ministerio Público señaló que, tras reunir los primeros elementos en el lugar del siniestro, se obtuvo un panorama general de lo ocurrido, principalmente mediante imágenes de circuito cerrado que registraron la secuencia de la colisión.

Con estos elementos, se dispuso la libertad de Juan Ramón Espinoza (37), quien conducía el tractocamión Scania 144 involucrado en el choque frontal.

Escalada aclaró que la decisión no representa una conclusión sobre la responsabilidad del camionero, sino que responde a la falta de elementos técnicos necesarios para determinar cómo se produjo el accidente y cuál fue la conducta de cada uno de los conductores. En ese sentido, indicó que la pericia accidentológica será determinante para establecer si existió una conducta imprudente o negligentepor parte del conductor del camión, del automóvil BMW o de ambos.

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El fiscal explicó que, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, para formular una imputación se necesitan elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible y la participación de una persona en él.

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En principio, la investigación podría encuadrarse en un supuesto caso de homicidio culposo, atendiendo al resultado fatal del percance. Sin embargo, Escalada sostuvo que todavía no es posible determinar quién habría incurrido en una conducta penalmente reprochable.

Por otra parte, confirmó que el conductor del tractocamión fue sometido al alcotest y el resultado fue negativo. También mencionó que durante el procedimiento se recolectaron muestras de sangre de las víctimas fatales, que posteriormente fueron remitidas a Asunción para los análisis correspondientes.

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En cuanto a la pericia accidentológica, Escalada informó que ya fue designado un profesional del Laboratorio Forense del Ministerio Público. Actualmente, se coordina la fecha para llevar adelante el procedimiento, que dependerá de la disponibilidad y la carga de trabajo del especialista.

Cuatro víctimas fatales

El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 del viernes 30 de octubre, en el kilómetro 186 de la ruta PY08 Dr. Blas Garay, en las inmediaciones del puesto de la Patrulla Caminera de Mbocayaty.

El automóvil BMW 320D, negro, circulaba en sentido norte-sur cuando colisionó frontalmente con el tractocamión, que se desplazaba en dirección contraria. La violencia del impacto provocó que algunos ocupantes fueran despedidos del habitáculo, mientras que otros quedaron atrapados entre los restos del rodado.

En el lugar fallecieron David Adrián Moreno Peralta (33), Juan Reinaldo Muñoz Portillo (27) y María Aramí Vezzetti Acosta (24). Los dos últimos eran médicos, al igual que la cuarta víctima, quien posteriormente falleció en un centro asistencial.

Se trata de Helga Tamara Talavera Troche (26), médica recientemente recibida, quien había sido rescatada con vida y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Villarrica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó su fallecimiento tras permanecer internada.