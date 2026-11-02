Policías “tiktokers” de Concepción están sin cargo y bajo sumario

Los agentes involucrados en el inédito caso ocurrido en Concepción, ya conocido como el de los policías “tiktokers”, fueron el oficial inspector Pedro Núñez, -quien era el jefe de la unidad- y los suboficiales Remigio Medina Vera y Fernando Fabián Silva Maciel, quienes fueron inmediatamente apartados de sus funciones por orden de la misma Comandancia.

Fuentes de la Dirección de Policía de Concepción confirmaron que el oficial Núñez era muy aficionado a realizar videos para la mencionada red social mientras estaba de guardia, por lo que en varias ocasiones ya fue amonestado y observado por sus superiores. Sin embargo, lo seguía haciendo.

El incidente durante el patrullaje en Concepción

En la noche del sábado, el oficial Núñez y junto a los dos suboficiales estaba realizando patrulla y control sobre la avenida Gualberto Carduz Huerta del barrio Villa Armando de Concepción . Como en otras ocasiones, el jefe de comisaría nuevamentea grabar videos y a realizar una transmisión en directo por TikTok.

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Además, el jefe policial estaba interactuando a través de mensajes de texto con los otros usuarios de la plataforma que estaban viendo el video, descuidando completamente su labor policial.

Para mala suerte de los uniformados, aparentemente una persona muy cercana del mismo comandante de la Policía, el comisario general Cesar Silguero, estaba viendo la transmisión y rápidamente alertó del hecho al jefe de Policía.

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Sumariados, a cargo de Asuntos Internos

Sin mucho reparos, Nuñez y sus dos subalternos fueron destituidos y enviados a Asunción a cargo de la Dirección General de Prevención y Seguridad Ciudadana durante la jornada del domingo. En la mañana de hoy, los tres pasaron a cargo de la Dirección de Asuntos Internos.

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En esta unidad se les abrió un sumario y mañana a la mañana deben presentarse para prestar declaración.

La responsable de Asuntos Internos, la comisaria general María Vicenta Bejarano Espinoza, señaló que los tres incurrieron en una falta, ya que estaban de servicio, uniformados y su principal objetivo como policías en ese momento era la seguridad de la ciudadanía, sin embargo ellos estaban interactuando con otras personas a través del TikTok.

Tras el sumario, los jueces sumariantes van a ver cual es el castigo que van a aplicar a cada uno de los procesados. Por el momento, han quedado sin cargo y lo más probable es que sean trasladados a comisarías de Asunción o Central, confirmaron las fuentes.