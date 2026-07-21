Apartan e investigan a policías que aparecen en videos de polémico “tiktoker”

Durante el último fin de semana circularon masivamente en la red social TikTok varios videos grabados dentro del predio de la Expo 2026, en Mariano Roque Alonso. En los materiales audiovisuales se observaba a uniformados escoltando al Francesco Canatta, supuestamente en el marco de una escena donde simulaban que este era “echado” del recinto.

En otra de las grabaciones publicadas, Canatta aparece junto a un joven agente policial a quien supuestamente le habrían robado el teléfono celular, momento que el tiktoker aprovechó para pedir a una marca comercial que le facilitara un nuevo dispositivo al uniformado.

La postura oficial de la Policía Nacional

Ante el revuelo ocasionado en las redes y bajo la sospecha de que los agentes se prestaron para la realización de estos contenidos, la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Departamento Central emitió un comunicado oficial aclarando que la institución “no autoriza ni avala la participación del personal policial en actividades de promoción o creación de contenido que no correspondan a la difusión de medidas de prevención”.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗢𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗣𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮



“𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿, 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻”@MDI_Paraguay pic.twitter.com/kRZgyYqUma — Policía Nacional del Paraguay (@policia_py) July 20, 2026

En ese sentido, dispuso la remisión inmediata de los antecedentes e identidad de los agentes para el inicio de la investigación sumaria. Los uniformados involucrados fueron desafectados y apartados de las tareas de seguridad y custodia en la Expo 2026.

Otros escándalos que involucran a “Masivo”

No es la primera vez que Francesco Canatta se ve envuelto en episodios que demandan la intervención de las fuerzas del orden o de la Justicia. El creador de contenidos acumula un historial de incidentes de pública repercusión.

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Durante el desarrollo de las pasadas elecciones internas municipales, Canatta fue aprehendido tras generar incidentes en un local de votación. En aquella oportunidad, el joven irrumpió en el recinto electoral realizando transmisiones en vivo en las que exhibía fajos de billetes.

Otro hecho en el que se vio involucrado ocurrió tras una denuncia en su contra por presunto maltrato y agresión verbal hacia un padre y su hijo con trastorno del espectro autista (TEA). El incidente, que generó un repudio generalizado en la opinión pública y organizaciones de la sociedad civil, cobró fuerza en redes sociales tras la difusión de imágenes donde el influencer amedrentaba y profería burlas hacia las víctimas.

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