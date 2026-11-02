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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 08:05

SuperclásicoXABC: ¿Por qué falló el operativo de seguridad? Esto dice la Policía

Hombres en camiseta roja sosteniendo silla y un agente de seguridad observa en estadio abarrotado, con camisetas rojas y azules en la multitud.
Hombres en el estadio intentan controlar la situación mientras la multitud apoya a su equipo.arcenio acuña

El comisario Isidro Benítez jefe de eventos deportivos de la Policía Nacional, se refirió al descontrol producido dentro del estadio La Nueva Olla luego del segundo gol de Olimpia y al finalizar el partido cuando los hinchas invadieron el campo de juego. Además, cómo fueron pasando entre sectores buscando llegar al grupo de visitantes que estaba en la platea Pettengil.

Por ABC Color
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Según el relato del comisario, todo comenzó en el minuto 27 del segundo tiempo, cuando los jugadores de Olimpia fueron a festejar el gol de Romeo Benítez en la esquina, entre Preferencias y graderías norte. Debido a eso los aficionados que estaban en la Preferencia empezaron a lanzar objetos hacia el campo de juego. “Fue el primer incidente detonante que inicia en la cancha”, afirmó.

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Posteriormente, al minuto 33, la situación se agravó cuando en la zona de Platea Alta, un grupo de aficionados que pasó a ese sector desde la Gradería Norte, quiso ir hasta la afición del club Olimpia en la platea Pettengil para lanzar los objetos. “Reforzamos con personal de eventos deportivos y personal de prevención, para calmar la situación y restablecer nuevamente el orden en dicho punto”, relató el responsable.

Bernardo Romeo Benítez con camiseta blanca y negra, levantando una bandera paraguaya, sonriente y emocionado en el campo.
El jugador Bernardo Romeo Benítez celebra en el campo tras un entrenamiento en el estadio.

Los incidentes más graves

Una vez culminado el encuentro deportivo, un grupo de aficionados de Cerro Porteño, violentó un portón de emergencia que da al césped desde la zona de Gradería Norte. “Consiguieron un extintor que estaba ubicado en la zona de cantina, activaron dicho extintor y violentaron la puerta de acceso al campo de juego para invadirlo”, continuó Benítez.

Lea más: Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha

En ese momento, personal antimotines ingresó al recinto para evitar que las personas que ingresaron, ataquen a los jugadores del club Olimpia. Como resultado de esa situación, hay cuatro personas aprehendidas, que se encuentran a disposición del Ministerio Público, según el responsable.

Grupo de hinchas de Cerro Porteño animan en las gradas, algunos con camisetas y pañuelos de colores rojo y azul.
Hinchas de Cerro Porteño disfrutan del partido en La Nueva Olla, mostrando su apoyo enérgico al equipo.

“En forma oportuna intervino el personal de eventos deportivos y el personal antimotines en el lugar. Se calmó más la situación gracias a esa intervención. Ahora se va a analizar con los equipos técnicos, cuales eran las condiciones del estadio y a las condiciones de seguridad. Se debe analizar completamente ya con los profesionales especializados dicha situación”, indicó Benítez.

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Cuatro detenidos hasta el momento

Por este incidente, cuatro personas fueron aprehendidas y según el análisis verificado, no cuentan con antecedentes. “En el sector donde se produjeron los incidentes (Gradería Norte) suelen estar los aficionados organizados del club Cerro Porteño, o sea, el grupo de barras organizadas del club Cerro Porteño, más hinchas comunes que también ingresan a dicho sector”, refirió el comisario.

La jornada se vio empañada por los hechos de violencia.
La jornada se vio empañada por los hechos de violencia.

Además de estos cuatro involucrados en los incidentes hubo 32 aprehendidos en total. Entre ellos, los cuidacoches, que estaban tratando de cobrar en los estacionamientos de forma irregular y fueron derivados a la Comisaría de la zona. “Del mismo modo, cuatro aficionados del club Olimpia fueron aprehendidos con sustancias prohibidas, y también dos personas que en el momento del cacheo fueron sorprendidas con artefactos pirotécnicos (“cebollones”) tratando de ingresar”, puntualizó Benítez.

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Respecto a las falencias que permitieron el desbande, el comisario Benítez simplemente dijo que gracias a la reacción rápida del personal policial se pudo evitar que la situación pase a mayores. “Ayer se actuó en forma inmediata. Se divisan en los circuitos cerrados, el momento en que se produjo la aprehensión de dichas personas. Las mismas están en este momento a cargo del Ministerio Público. En los diferentes circuitos cerrados se observa la actuación de los mismos”, se defendió.

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