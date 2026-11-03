Caso Ueno: conforman equipo fiscal para indagar voluminosa denuncia del BCP

El titular del Ministerio Público Emiliano Rolón Fernández dispuso la apertura de una causa penal cuya carátula aún no trascendió y la designación de un equipo fiscal que estará a cargo de investigar la denuncia presentada esta mañana ante la Fiscalía por el Banco Central del Paraguay (BCP) contra la entidad Ueno Bank.

En ese sentido, la coordinación del equipo investigador está a cargo de la fiscala adjunta Nancy Salomón, quien tiene a su cargo a los fiscales Jorge Arce, Yeimy Adle, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

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Los agentes fiscales tienen a partir de ahora a su cargo investigar los hechos presentados por el Banco Central del Paraguay (BCP), en las más de 200 páginas de las cuales consta la denuncia formal presentada esta mañana ante el Ministerio Público.

Así también, la autoridad bancaria del Paraguay presentó poco más de 2.000 páginas de elementos que sustenta su denuncia.

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La resolución de la Fiscalía General del Estado se da luego de que el BCP, primeramente, en horas de la madrugada haya anunciado la intervención de Ueno Bank.

BCP anunció resolución de Ueno Bank

Minutos después de las 3:00 de este martes, el BCP comunicó a través de sus redes sociales que dispuso por unanimidad, mediante la correspondiente resolución de su Directorio del 2 de noviembre de 2026, iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank.

La medida la toma, según explica en el escrito difundido, ‘tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización’.

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Con esto -asegura el BCP- busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El procedimiento se enmarca en la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito».

Qué implica el procedimiento del BCP sobre Ueno Bank

El procedimiento, de resolución, según explica el BCP en su comunicado, comprende las actuaciones previstas en la ley para atender la situación de la entidad.

En este marco, la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial a la fecha de la resolución.

Los interventores tendrán como prioridad preservar los activos de la entidad y ejecutar, dentro de sus atribuciones legales, las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución.