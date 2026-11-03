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Nacionales
03 de noviembre de 2026 - 10:18

Caso Ueno: conforman equipo fiscal para indagar voluminosa denuncia del BCP

El fiscal general Emiliano Rolón dispuso la conformación de un equipo fiscal para investigar el caso de Ueno Bank, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) haya presentado una denuncia formal de más de 200 páginas y 2.000 páginas de sustento de la misma.

Por ABC Color
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El titular del Ministerio Público Emiliano Rolón Fernández dispuso la apertura de una causa penal cuya carátula aún no trascendió y la designación de un equipo fiscal que estará a cargo de investigar la denuncia presentada esta mañana ante la Fiscalía por el Banco Central del Paraguay (BCP) contra la entidad Ueno Bank.

En ese sentido, la coordinación del equipo investigador está a cargo de la fiscala adjunta Nancy Salomón, quien tiene a su cargo a los fiscales Jorge Arce, Yeimy Adle, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

Lea más: Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora

Los agentes fiscales tienen a partir de ahora a su cargo investigar los hechos presentados por el Banco Central del Paraguay (BCP), en las más de 200 páginas de las cuales consta la denuncia formal presentada esta mañana ante el Ministerio Público.

Así también, la autoridad bancaria del Paraguay presentó poco más de 2.000 páginas de elementos que sustenta su denuncia.

Dos hombres se estrechan la mano en un ambiente iluminado, uno con traje azul oscuro y corbata roja, rodeados de otros tres hombres y una mujer.
Miembros del Banco Central del Paraguay (BCP) presentaron denuncia del caso UENO al fiscal general Emiliano Rolón Fernández.

Lea más: Ueno Bank: asociación de asegurados exige juicio político y la destitución de Santi Peña

La resolución de la Fiscalía General del Estado se da luego de que el BCP, primeramente, en horas de la madrugada haya anunciado la intervención de Ueno Bank.

BCP anunció resolución de Ueno Bank

Minutos después de las 3:00 de este martes, el BCP comunicó a través de sus redes sociales que dispuso por unanimidad, mediante la correspondiente resolución de su Directorio del 2 de noviembre de 2026, iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank.

La medida la toma, según explica en el escrito difundido,tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización’.

Nancy Salomón, con chaqueta oscura y blusa de puntos, es rodeada por periodistas sosteniendo micrófonos en un ambiente exterior.
Nancy Salomón, fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Lea más: Caso Ueno: Wiens afirma que Peña y Alliana alteraron “reglas” de la institucionalidad

Con esto -asegura el BCP- busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El procedimiento se enmarca en la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito».

Qué implica el procedimiento del BCP sobre Ueno Bank

El procedimiento, de resolución, según explica el BCP en su comunicado, comprende las actuaciones previstas en la ley para atender la situación de la entidad.

Siete policías en uniforme frente a The Black Lounge, con chalecos de alta visibilidad y gorras en un entorno moderno y minimalista.
Policías posan frente a la sede de The Black Lounge, la sala vip de Ueno Bank en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción.

En este marco, la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial a la fecha de la resolución.

Los interventores tendrán como prioridad preservar los activos de la entidad y ejecutar, dentro de sus atribuciones legales, las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución.

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