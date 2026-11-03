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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 09:21

Preparan denuncia penal contra directivos de Ueno y autoridades del BCP

Dos oficiales de policía, uno en vigilancia y otro revisando documentos, en la entrada de Ueno Bank, con tráfico urbano de fondo.
Custodia policial en sucursal de Ueno Bank, luego de que el BCP decidiera el procedimiento de resolución del banco Ueno.Gentileza/Policía Nacional

El abogado Óscar Tuma anunció que prepara una denuncia penal contra directivos de Ueno Bank, miembros del directorio del BCP y otros posibles responsables, tras el inicio del proceso de resolución del banco por insuficiencia de solvencia. Exigió que el Ministerio Público investigue de oficio y esclarezca qué ocurrió con los depósitos de los ahorristas.

Por ABC Color
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