Preparan denuncia penal contra directivos de Ueno y autoridades del BCP

El abogado Óscar Tuma anunció que prepara una denuncia penal contra directivos de Ueno Bank, miembros del directorio del BCP y otros posibles responsables, tras el inicio del proceso de resolución del banco por insuficiencia de solvencia. Exigió que el Ministerio Público investigue de oficio y esclarezca qué ocurrió con los depósitos de los ahorristas.

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