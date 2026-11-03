Tras la crisis por la fuga, el excomandante Aldo Pastore asoma como viceministro

La fuga de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza se produjo en la madrugada del domingo 25 de octubre pasado, en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Los evadidos resultaron ser Éver Alejandro Ozuna López, de 35 años, alias Tanchí, con condenas por secuestro y homicidio, y Robert Arsenio Merlo Villalba, de 44 años, sin alias conocido, con sentencias por homicidio y narcotráfico, quienes compartían una celda del módulo 7 Baja.

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Además, ese escape llevó al descubrimiento de un pabellón vip, en el módulo 7 Alta, donde vivían ocho presos millonarios con privilegios que no tenían los reos comunes.

Tras el escándalo, fueron encarcelados el que era el director del penal Martín Mendoza, abogado Pablo Abel González Apuril, y el que fue el director de Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia, subcomisario Derlis Ramón Cáceres Talavera.

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Igualmente, fue destituido el que era director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel retirado Rubén Darío Peña Weisensee, y tuvo que renunciar el viceministro de Política Criminal, abogado Rubén Maciel Guerreño.

En vez del director del penal Pablo González, fue designado como interventor el abogado Gustavo Ramón Ferriol Rojas, quien venía trabajando como director de la cárcel Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

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El cargo de director de Inteligencia Penitenciaria, que era de Derlis Cáceres, aún no fue cubierto. Se cree que sería otro policía.

Como director general de Establecimientos Penitenciarios fue nombrado el comisario general retirado Óscar Rafael Pereira Aguilar, quien hasta abril de este año fue viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior (MI).

En cuanto al remplazante de Rubén Maciel como viceministro de Política Criminal, oficialmente no hay una designación hasta ahora. Sin embargo, está trabajando como encargado de despacho, es decir, como un viceministro interino, el excomandante de la Policía comisario general retirado Aldo Ramón Pastore López.

De hecho, el ministro Rodrigo Nicora hizo ayer una nueva revisión en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza y ya estuvo acompañado el viceministro interino Pastore y del director general Pereira.

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Pastore fue el jefe de la Policía Nacional entre 2012 y 2013, en el gobierno de Federico Franco. Desde hace unos años, viene trabajando como asesor de los últimos ministros de Justicia.