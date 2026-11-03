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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 11:07

Tras la crisis por la fuga, el excomandante Aldo Pastore asoma como viceministro

Rodrigo Nicora en camisa blanca y otros funcionarios caminan en pasillo amarillo, algunos gesticulan y llevan trajes formales.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora (con camisa), el viceministro de Política Criminal interino, Aldo Pastore (con saco), el director general de Establecimientos Penitenciarios, Óscar Pereira (con remera), y el interventor de la cárcel Martín Mendoza, Gustavo Ferriol (con chaleco), ayer en un recorrido por Emboscada.Gentileza

Tras la crisis que se desató en el Ministerio de Justicia (MJ) por la fuga de dos criminales de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, el ministro Rodrigo Nicora revisó de nuevo ayer el penal, pero esta vez ya en compañía del excomandante de la Policía Nacional (PN), Aldo Pastore, quien quedó como viceministro interino, y con el nuevo director general de Establecimientos Penitenciarios, Óscar Pereira. Nada se sabe de los dos fugados.

Por ABC Color
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La fuga de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza se produjo en la madrugada del domingo 25 de octubre pasado, en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Los evadidos resultaron ser Éver Alejandro Ozuna López, de 35 años, alias Tanchí, con condenas por secuestro y homicidio, y Robert Arsenio Merlo Villalba, de 44 años, sin alias conocido, con sentencias por homicidio y narcotráfico, quienes compartían una celda del módulo 7 Baja.

Lea más: Curiosos datos sobre la fuga de presos: “Es difícil que se haya dado sin complicidad”, dice fiscala

Además, ese escape llevó al descubrimiento de un pabellón vip, en el módulo 7 Alta, donde vivían ocho presos millonarios con privilegios que no tenían los reos comunes.

Tras el escándalo, fueron encarcelados el que era el director del penal Martín Mendoza, abogado Pablo Abel González Apuril, y el que fue el director de Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia, subcomisario Derlis Ramón Cáceres Talavera.

Igualmente, fue destituido el que era director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel retirado Rubén Darío Peña Weisensee, y tuvo que renunciar el viceministro de Política Criminal, abogado Rubén Maciel Guerreño.

Rodrigo Nicora en traje oscuro, Aldo Pastore en camisa clara, y Gustavo Ferriol en camiseta negra, conversan en una celda austera.
El ministro Rodrigo Nicora, el interventor Gustavo Ferriol y el viceministro Aldo Pastore en una de las celdas de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada.

En vez del director del penal Pablo González, fue designado como interventor el abogado Gustavo Ramón Ferriol Rojas, quien venía trabajando como director de la cárcel Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Lea más: Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip

El cargo de director de Inteligencia Penitenciaria, que era de Derlis Cáceres, aún no fue cubierto. Se cree que sería otro policía.

Como director general de Establecimientos Penitenciarios fue nombrado el comisario general retirado Óscar Rafael Pereira Aguilar, quien hasta abril de este año fue viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior (MI).

En cuanto al remplazante de Rubén Maciel como viceministro de Política Criminal, oficialmente no hay una designación hasta ahora. Sin embargo, está trabajando como encargado de despacho, es decir, como un viceministro interino, el excomandante de la Policía comisario general retirado Aldo Ramón Pastore López.

Abogado Pablo Abel González Apuril, exdirector del penal Martín Mendoza, y subcomisario Derlis Ramón Cáceres Talavera, exdirector de Inteligencia Penitenciaria, encarcelados tras la fuga.
Abogado Pablo Abel González Apuril, exdirector del penal Martín Mendoza, y subcomisario Derlis Ramón Cáceres Talavera, exdirector de Inteligencia Penitenciaria, encarcelados tras la fuga.

De hecho, el ministro Rodrigo Nicora hizo ayer una nueva revisión en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza y ya estuvo acompañado el viceministro interino Pastore y del director general Pereira.

Lea más: Alerta tras la liberación del sicario Tanchí: la hipótesis que manejan las autoridades

Pastore fue el jefe de la Policía Nacional entre 2012 y 2013, en el gobierno de Federico Franco. Desde hace unos años, viene trabajando como asesor de los últimos ministros de Justicia.

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