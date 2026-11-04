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Policiales
04 de noviembre de 2026 - 01:48

Ñemby: incautan más de 4 kilos de crack y detienen a presunto cómplice de la fuga de Samura

Cuatro policías antidrogas con capuchas manipulando evidencias sobre un vehículo claro, en un entorno nocturno frente a una casa iluminada.
La Policía incautó más de 4 kilos de crack en Ñemby y detuvo a dos hombres

La Policía incautó más de 4 kilos de crack en Ñemby y detuvo a dos hombres. Uno de ellos fue sindicado como cómplice de la fuga de Jorge Samura.

Por ABC Color
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Un hombre sindicado como uno de los cómplices en la liberación y posterior fuga del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, ocurrida en 2019, fue detenido durante un operativo antidrogas realizado en Ñemby. En el operativo también fue aprehendido otro hombre y se incautaron más de cuatro kilos de supuesta cocaína tipo crack, cuyo valor estimado por los intervinientes asciende a G. 292.420.000.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, a través de la División Departamental Central, Sección 1 Ñemby, sobre la calle Humaitá casi Boquerón, en el barrio San Carlos de dicha ciudad.

Los detenidos fueron identificados como César Andrés Almeida Ybarra, de 40 años, y Junior Chaparro Cantero, de 31 años.

Lea más: Desmantelan laboratorio clandestino de drogas e incautan marihuana premium en Amambay

Detenido fue vinculado a la fuga de Samura

Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura.
Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura.

Según el informe policial, Almeida Ybarra es sindicado como uno de los cómplices en la liberación y huida de del narco Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, registrada en el año 2019. El narcotraficante había escapado durante un traslado médico, en un episodio en el que un grupo armado interceptó el vehículo penitenciario y liberó al entonces interno.

Por su parte, Chaparro Cantero registra antecedentes penales por un hecho de robo agravado, correspondiente al año 2024, según los datos proporcionados por la Policía Nacional.

Lea más: Detenido en Concepción estaría vinculado a intento de envío de una tonelada de cocaína

Incautan más de 4 kilos de crack

Automóvil gris con escudo policial y paquetes de evidencia antinarcóticos sobre el capó en área oscura.
La Policía incautó más de 4 kilos de crack en Ñemby y detuvo a dos hombres.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron cuatro paquetes de supuesta cocaína tipo crack, con un peso total de 4 kilos y 117 gramos. De acuerdo con la estimación policial, la cantidad equivaldría a unas 24.675 dosis.

Además, se encontró una dosis de supuesto clorhidrato de cocaína, con un peso de 0,62 gramos, dinero en efectivo por G. 650.000 y documentaciones varias.

Los intervinientes también incautaron un automóvil Toyota Premio, de color gris, con matrícula HED 145, registrado a nombre de Juan Alberto Céspedes Cantero.

Pérdida estimada supera los G. 292 millones

La Policía estimó que el valor de las sustancias incautadas asciende a G. 292.420.000. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal Ranulfo Venialgo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 2, Área III Sur, quien quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

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