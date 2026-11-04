Ñemby: incautan más de 4 kilos de crack y detienen a presunto cómplice de la fuga de Samura

Un hombre sindicado como uno de los cómplices en la liberación y posterior fuga del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, ocurrida en 2019, fue detenido durante un operativo antidrogas realizado en Ñemby. En el operativo también fue aprehendido otro hombre y se incautaron más de cuatro kilos de supuesta cocaína tipo crack, cuyo valor estimado por los intervinientes asciende a G. 292.420.000.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, a través de la División Departamental Central, Sección 1 Ñemby, sobre la calle Humaitá casi Boquerón, en el barrio San Carlos de dicha ciudad.

Los detenidos fueron identificados como César Andrés Almeida Ybarra, de 40 años, y Junior Chaparro Cantero, de 31 años.

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Detenido fue vinculado a la fuga de Samura

Según el informe policial, Almeida Ybarra es sindicado como uno de los cómplices en la liberación y huida de del narco Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, registrada en el año 2019. El narcotraficante había escapado durante un traslado médico, en un episodio en el que un grupo armado interceptó el vehículo penitenciario y liberó al entonces interno.

Por su parte, Chaparro Cantero registra antecedentes penales por un hecho de robo agravado, correspondiente al año 2024, según los datos proporcionados por la Policía Nacional.

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Incautan más de 4 kilos de crack

Durante el procedimiento, los agentes incautaron cuatro paquetes de supuesta cocaína tipo crack, con un peso total de 4 kilos y 117 gramos. De acuerdo con la estimación policial, la cantidad equivaldría a unas 24.675 dosis.

Además, se encontró una dosis de supuesto clorhidrato de cocaína, con un peso de 0,62 gramos, dinero en efectivo por G. 650.000 y documentaciones varias.

Los intervinientes también incautaron un automóvil Toyota Premio, de color gris, con matrícula HED 145, registrado a nombre de Juan Alberto Céspedes Cantero.

Pérdida estimada supera los G. 292 millones

La Policía estimó que el valor de las sustancias incautadas asciende a G. 292.420.000. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal Ranulfo Venialgo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 2, Área III Sur, quien quedó a cargo de las diligencias correspondientes.