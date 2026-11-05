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Policiales
05 de noviembre de 2026 - 18:40

Areguá: aprehenden a hombre que amenazó de muerte a su familia con un hacha

Un hombre de 28 años fue aprehendido luego de amenazar presuntamente de muerte a varios integrantes de su familia con un hacha.
Un hombre de 28 años fue aprehendido luego de amenazar presuntamente de muerte a varios integrantes de su familia con un hacha.Gentileza

El hombre, de 28 años, habría amenazado a su hermana, a sus dos sobrinos, de 4 y 2 años, y a su padre. El episodio ocurrió en una vivienda de una compañía de Areguá.

Por ABC Color
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En la ciudad de Areguá, en la zona de Costa Fleitas, un hombre de 28 años fue aprehendido por un supuesto hecho de violencia familiar y resistencia, luego de amenazar presuntamente de muerte a varios integrantes de su familia con un hacha.

Al llegar al inmueble, los uniformados fueron recibidos por una de las víctimas, quien relató lo ocurrido. Posteriormente, encontraron al supuesto agresor en compañía de un hacha de metal de aproximadamente 40 centímetros de longitud.

De acuerdo con el reporte, durante la intervención policial el hombre habría opuesto resistencia y protagonizado un forcejeo con los agentes, quienes finalmente lograron reducirlo.

Lea más: Se hizo pasar por agente Lince y fue detenido tras ingresar a una escuela de Areguá

El sospechoso fue trasladado hasta la sede policial y quedó a disposición del Ministerio Público. El hacha fue incautada como evidencia.

Lea más: Capturan a asaltantes “de la pesada” en una operación policial en Areguá

El caso fue comunicado a la fiscala de la Unidad Penal Nº 8 de Luque, abogada Sophia Galeano, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la comisaría y comparezca ante su unidad fiscal este jueves 5 de noviembre.

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