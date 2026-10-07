Se hizo pasar por agente Lince y fue detenido tras ingresar a una escuela de Areguá

Cristian David Riveros Cáceres, de 22 años, fue aprehendido este martes luego de ingresar con un uniforme de la Policía Nacional, similar al utilizado por el Grupo Lince, a la escuela Fe y Alegría del barrio Villa Salvador de Areguá. El joven habría pretendido brindar una charla a los alumnos. La directora sospechó de su identidad y pidió auxilio a la Policía.

El procedimiento se inició alrededor de las 17:30 del martes, luego de que la directora de la institución, Juana Paola Espínola de Molinas, solicitara auxilio a la Comisaría 66ª Central de Areguá.

Según el informe policial, el personal de guardia, encabezado por el jefe de la dependencia, comisario Celso Rojas, acudió hasta la escuela.

Al llegar, los agentes fueron recibidos por la directora, quien manifestó que Riveros Cáceres había ingresado al establecimiento vestido con un uniforme de la Policía Nacional - Grupo Lince y con el grado de suboficial ayudante, con la intención de brindar una charla a los alumnos.

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Las inconsistencias que alertaron a la directora

La sospecha de la directora fue determinante para que el caso fuera comunicado rápidamente a la Policía. La institución se encuentra a unas tres cuadras de la dependencia policial.

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El comisario Rojas explicó que, al llegar al aula, encontró al joven interactuando con los estudiantes. Tras llamarlo, le pidió que saliera del salón y ordenó cerrar la puerta del aula. Posteriormente, los agentes procedieron a su aprehensión.

El jefe policial señaló que las características del uniforme y del supuesto agente generaron dudas. Entre las inconsistencias mencionó la apariencia del joven, las botas que utilizaba y detalles relacionados con la identificación y el grado que llevaba en el uniforme.

Según el informe, Riveros Cáceres vestía el uniforme con la graduación de suboficial ayudante. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por Rojas, en el portanombre figuraba como suboficial principal, situación que también llamó la atención de los intervinientes.

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Fue aprehendido y trasladado a la comisaría

Tras su detención, el joven fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 66ª Central para el procedimiento de rigor. La directora formalizó la denuncia.

El hecho fue comunicado al asistente fiscal de la Unidad N° 4 de la ciudad de Luque, abogado Orlando Paiva, quien dispuso la detención de Riveros Cáceres.

El joven cuenta además con un antecedente por producción indebida de certificados de salud, correspondiente al año 2026, según los datos consignados en el informe policial.

Rojas manifestó que el detenido habría señalado que una persona lo llevó hasta la institución en una motocicleta y le indicó que ingresara para hablar con la directora y brindar una charla sobre educación sexual. La identidad de esa persona todavía es materia de investigación.

El jefe policial también remarcó que una actividad de este tipo, cuando es realizada por agentes de la Policía Nacional, debe contar con coordinación previa y respetar los protocolos institucionales. En este caso, el supuesto agente habría llegado por su cuenta y sin acompañamiento policial.