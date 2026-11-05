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Policiales
05 de noviembre de 2026 - 10:05

Venezolanos que intentaron robar cajero en San Lorenzo pretendían asaltar un camión en Luque

Hombres policiales en chalecos sostienen a Adail José Sole Bastardo, herido y con ropa oscura, en un entorno oscuro iluminado por luces amarillas.
Adail José Sole Bastardo, venezolano capturado herido en San Lorenzo por el intento de robo de un cajero automático en la misma ciudad.Gentileza

La banda que fue desmantelada anoche en San Lorenzo por el intento de robo de un cajero automático en la misma ciudad, supuestamente, ya estaba preparando también un asalto a un camión que debía sacar una carga de celulares iPhone del aeropuerto de Luque.

Por ABC Color
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La Policía Nacional (PN) capturó ayer miércoles 4 de octubre a los venezolanos Adail José Sole Bastardo, de 42 años; Randy Donniel Contreras Esculpi, de 21 años; Maurelis Yederlis Rojas Cueva, de 28 años, y la boliviana Dayaine Oni Caller, de 22 años.

Fue en un allanamiento efectuado anoche por policías del Departamento de Investigaciones de Central a una casa del barrio Santa María, en el municipio de San Lorenzo.

Joven en chaqueta oscura y camiseta negra, mirando a la cámara en un recinto policial con emblema.
Randy Donniel Contreras Esculpi, venezolano capturado en San Lorenzo.

El supuesto líder del grupo, Adail José, intentó escapar al lanzarse desde una muralla hacia una zanja, pero sufrió fracturas y ya no pudo correr.

Sin embargo, al menos tres hombres sí pudieron huir cuando se desató el procedimiento. Todos serían también extranjeros.

Lea más: Ataque a cajero automático: ¿vuelve el oxicorte?

La operación policial se hizo en conexión con el intento de robo de un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF), ocurrido en la madrugada del 23 de octubre pasado frente a la Cooperativa Reducto, en la compañía Reducto de San Lorenzo.

Una mujer de espaldas con camiseta negra de Policía Investigaciones y otra con camiseta amarilla, en ambiente policíaco formal.
Maurelis Yederlis Rojas Cueva, venezolana capturada en San Lorenzo.

Ese hecho fue perpetrado por al menos cinco hombres que aparentemente iban a volar o cortar el cajero con la técnica del oxicorte, es decir, con una especie de soplete alimentado con gas.

Sin embargo, como fueron detectados por un guardia, los criminales abortaron la misión y escaparon en un automóvil Toyota Premio, escoltado por un vehículo Ford EcoSport. Este último rodado es aparentemente el mismo que se encontró en el allanamiento de anoche.

Lea más: Video: investigan intento de robo de un cajero automático en San Lorenzo

De acuerdo con información de inteligencia de la Policía, esta gavilla se estaba preparando para asaltar un camión que debía salir del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque, con una carga de celulares iPhone.

Dayaine Oni Caller, mujer de cabello oscuro y lacio, vestida de rosa oscuro, delante del emblema de la Policía Nacional.
Dayaine Oni Caller, boliviana capturada en San Lorenzo.

El camión transportador tenía que ser “apretado” supuestamente ni bien salía del aeropuerto. El objetivo presuntamente de los extranjeros era alzarse con los costosos celulares, venderlos y huir de Paraguay.

La investigación está a cargo del fiscal César Damián Jiménez Cano, de la unidad penal 2 de San Lorenzo, señala el informe de la Policía.

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