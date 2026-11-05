Venezolanos que intentaron robar cajero en San Lorenzo pretendían asaltar un camión en Luque

La Policía Nacional (PN) capturó ayer miércoles 4 de octubre a los venezolanos Adail José Sole Bastardo, de 42 años; Randy Donniel Contreras Esculpi, de 21 años; Maurelis Yederlis Rojas Cueva, de 28 años, y la boliviana Dayaine Oni Caller, de 22 años.

Fue en un allanamiento efectuado anoche por policías del Departamento de Investigaciones de Central a una casa del barrio Santa María, en el municipio de San Lorenzo.

El supuesto líder del grupo, Adail José, intentó escapar al lanzarse desde una muralla hacia una zanja, pero sufrió fracturas y ya no pudo correr.

Sin embargo, al menos tres hombres sí pudieron huir cuando se desató el procedimiento. Todos serían también extranjeros.

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La operación policial se hizo en conexión con el intento de robo de un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF), ocurrido en la madrugada del 23 de octubre pasado frente a la Cooperativa Reducto, en la compañía Reducto de San Lorenzo.

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Ese hecho fue perpetrado por al menos cinco hombres que aparentemente iban a volar o cortar el cajero con la técnica del oxicorte, es decir, con una especie de soplete alimentado con gas.

Sin embargo, como fueron detectados por un guardia, los criminales abortaron la misión y escaparon en un automóvil Toyota Premio, escoltado por un vehículo Ford EcoSport. Este último rodado es aparentemente el mismo que se encontró en el allanamiento de anoche.

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De acuerdo con información de inteligencia de la Policía, esta gavilla se estaba preparando para asaltar un camión que debía salir del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque, con una carga de celulares iPhone.

El camión transportador tenía que ser “apretado” supuestamente ni bien salía del aeropuerto. El objetivo presuntamente de los extranjeros era alzarse con los costosos celulares, venderlos y huir de Paraguay.

La investigación está a cargo del fiscal César Damián Jiménez Cano, de la unidad penal 2 de San Lorenzo, señala el informe de la Policía.