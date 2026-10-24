Ataque a cajero automático: ¿vuelve el oxicorte?

El supuesto intento de robo de produjo ayer de madrugada (23 de octubre) en el predio de la Cooperativa Reducto, situada en la compañía Reducto de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

El objetivo era aparentemente el cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF) instalado en ese lugar.

Los autores fueron al menos cinco hombres que llegaron en un automóvil que sería Toyota Premio plateado. Cuatro de ellos bajaron y uno permaneció en el volante.

Los que descendieron del coche estaban vestidos con mameluco azul y usaron pasamontañas. Además, tenían un rollo de cable o manguera conectado a al menos dos balones de oxígeno y una batería de vehículo.

Crimen y Castigo: Intento de robo de un cajero automático en san Lorenzo

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Los delincuentes estaban trasladando esas herramientas hacia el cajero automático, probablemente para cortarlo, pero cuando fueron detectados por un guardia de seguridad de la zona optaron por recoger todo y escapar del sitio.

Investigan si asaltantes iban a realizar oxicorte o una explosión

El jefe del Departamento de Investigaciones de Central, comisario principal José Domingo Ayala Leguizamón, dijo que están convencidos de que se trató de un intento de robo del cajero automático, pero que están indagando si iban a usar explosivos u otros materiales para violentar la máquina.

Una de las teorías más sólidas de momento es que los asaltantes iba a aplicar la modalidad de oxicorte, que a su vez tiene dos variantes.

Una de ellas consiste en cortar el cajero automático con una especie de soplete alimentado con aire y gas, a una presión extrema. Este trabajo le parece a una soldadura.

La otra forma posible es hacer un corte inicial en el cajero o introducir por alguna de las ranuras la punta de una de las mangueras, para cargar gas a la máquina, y luego provocar una explosión con una chispa.

La primera vez que se usó en Paraguay

La primera vez que se usó esta técnica criminal en nuestro país fue hace cinco años y fue implementada por una banda liderada por un chileno.

Ese caso se remonta al 16 de marzo de 2021, cuando una gavilla detonó los cajeros automáticos del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Banco Atlas que funcionaban en el predio del supermercado Real de la entonces Ruta Acceso Sur (hoy rebautizada como Ruta PY01).

Los delincuentes, así como aparentemente iban a hacerlo ahora, hicieron agujeros a los cajeros y les cargaron gas, tras lo cual provocaron una explosión que hizo volar las máquinas.

El botín total fue de unos G. 1.000 millones. El cabecilla de aquel atraco resultó ser el chileno Daniel Arturo Reyes Aranda, que regresó inmediatamente después a su país.

La que sería su banda en Paraguay, conformada por paraguayos y paraguayas, fue desarticulada posteriormente por la Policía.