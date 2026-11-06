ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Policiales
06 de noviembre de 2026 - 16:17

Villarrica: identifican al supuesto conductor de un Corvette que realizó “trompos”

Investigan a conductor que realizó “trompos” con un convertible en pleno centro de Villarrica.
Identifican al supuesto conductor de un Corvette que realizó “trompos” en pleno centro de Villarrica.

La Fiscalía de Villarrica investiga al supuesto responsable de realizar maniobras peligrosas con un Corvette en el Bulevar Bicentenario. Se busca reunir más elementos para convocarlo a declarar.

Por Siro Benítez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El conductor de un automóvil Chevrolet Corvette que realizó varias maniobras peligrosas, conocidas como “trompos”, en el Bulevar Bicentenario de Villarrica sería Jorge Gabriel Rodas López (30). El ciudadano quedó bajo investigación del Ministerio Público.

El hecho ocurrió durante el último fin de semana y quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó en las redes sociales.

El fiscal Diego Duarte, de la Unidad Penal de Villarrica, confirmó que la Policía Nacional proporcionó la supuesta identidad del automovilista, Jorge Gabriel Rodas López, oriundo del kilómetro 30 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Lea más: Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica

Duarte explicó que la Fiscalía ya abrió intervención en el caso, pero que todavía necesita reunir otros elementos antes de convocar formalmente al conductor para prestar declaración. La investigación se desarrolla bajo las figuras de perturbación de la paz pública e intervención peligrosa en el tránsito.

Agente Fiscal Diego Duarte.
Diego Duarte, fiscal de Villarrica.

El representante del Ministerio Público señaló que se encuentra en curso la recopilación de datos para avanzar con el procedimiento y determinar las circunstancias en que se realizaron las maniobras. Una vez reunidos los elementos necesarios, el conductor será requerido por la Fiscalía.

El episodio generó cuestionamientos debido a que las maniobras fueron ejecutadas en plena vía pública, en un sector de importante circulación vehicular y peatonal. En las imágenes difundidas se observa al vehículo descapotable realizando varias vueltas sobre la calzada, mientras los neumáticos generan humo por la fricción con el pavimento.

El hecho habría ocurrido en la intersección del Bulevar Bicentenario con la calle Humaitá, uno de los puntos concurridos de la ciudad durante las noches. En el automóvil también se observaba a otras personas, entre ellas una mujer que viajaba sentada en medio y sobresalía de la cabina mientras el conductor realizaba las maniobras.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
04
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más

Te puede interesar