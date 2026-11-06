Villarrica: identifican al supuesto conductor de un Corvette que realizó “trompos”

El conductor de un automóvil Chevrolet Corvette que realizó varias maniobras peligrosas, conocidas como “trompos”, en el Bulevar Bicentenario de Villarrica sería Jorge Gabriel Rodas López (30). El ciudadano quedó bajo investigación del Ministerio Público.

El hecho ocurrió durante el último fin de semana y quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó en las redes sociales.

El fiscal Diego Duarte, de la Unidad Penal de Villarrica, confirmó que la Policía Nacional proporcionó la supuesta identidad del automovilista, Jorge Gabriel Rodas López, oriundo del kilómetro 30 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Lea más: Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica

Duarte explicó que la Fiscalía ya abrió intervención en el caso, pero que todavía necesita reunir otros elementos antes de convocar formalmente al conductor para prestar declaración. La investigación se desarrolla bajo las figuras de perturbación de la paz pública e intervención peligrosa en el tránsito.

El representante del Ministerio Público señaló que se encuentra en curso la recopilación de datos para avanzar con el procedimiento y determinar las circunstancias en que se realizaron las maniobras. Una vez reunidos los elementos necesarios, el conductor será requerido por la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El episodio generó cuestionamientos debido a que las maniobras fueron ejecutadas en plena vía pública, en un sector de importante circulación vehicular y peatonal. En las imágenes difundidas se observa al vehículo descapotable realizando varias vueltas sobre la calzada, mientras los neumáticos generan humo por la fricción con el pavimento.

El hecho habría ocurrido en la intersección del Bulevar Bicentenario con la calle Humaitá, uno de los puntos concurridos de la ciudad durante las noches. En el automóvil también se observaba a otras personas, entre ellas una mujer que viajaba sentada en medio y sobresalía de la cabina mientras el conductor realizaba las maniobras.