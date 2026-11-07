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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 00:26

Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido

Carlos Carvallo de pie en camiseta oscura y jeans, fondo con escudos de la Policía Nacional de Paraguay.
Expresidente del BCP, Carlos Carvallo se entregó a la Policía.

El expresidente del BCP Carlos Carvallo se entregó a la Policía en el caso Ueno Bank. La Fiscalía pide trasladarlo a la Agrupación Especializada por seguridad.

Por ABC Color
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El expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, se entregó en la noche de este viernes ante la Policía Nacional. Actualmente, se encuentra detenido en la base del Departamento de Investigaciones, en Asunción.

Carvallo estaba incluido en la misma orden de detención emitida por el Ministerio Público contra el destituido expresidente Santiago Peña, en la causa por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles, vinculados al caso Ueno Bank.

Lea más: Expresidente Santiago Peña fue detenido por el caso Ueno Bank

La Fiscalía pide trasladarlo

Tras conocer su decisión de ponerse a disposición de la justicia, el equipo fiscal recomendó que sea remitido a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Allí cumpliría la detención preventiva ordenada por el Ministerio Público.

Lea más: Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial

Motivo: los incidentes frente a la casa de Peña

El pedido se fundamenta en los incidentes ocurridos en las inmediaciones de la vivienda de Peña y en la manifestación que se desarrolló frente a su casa. Según el equipo fiscal, el traslado busca garantizar la integridad de Carvallo.

Peña, por su parte, fue trasladado minutos antes de la medianoche al Regimiento Escolta Presidencial, por razones de seguridad, luego de los disturbios.

Santiago Peña en la puerta de su casa, con fisonomía tranquila a pesar de los insultos, rodeado por un grupo de guardias y un coche negro.
Santiago Peña deja su casa entre huevazos e insultos de vecinos y quedará detenido en el Regimiento Escolta Presidencial.

Hasta el cierre de esta nota no se informó si el traslado de Carvallo ya fue concretado ni cuándo será convocado por el Ministerio Público.

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