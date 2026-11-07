Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido

El expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, se entregó en la noche de este viernes ante la Policía Nacional. Actualmente, se encuentra detenido en la base del Departamento de Investigaciones, en Asunción.

Carvallo estaba incluido en la misma orden de detención emitida por el Ministerio Público contra el destituido expresidente Santiago Peña, en la causa por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles, vinculados al caso Ueno Bank.

Lea más: Expresidente Santiago Peña fue detenido por el caso Ueno Bank

La Fiscalía pide trasladarlo

Tras conocer su decisión de ponerse a disposición de la justicia, el equipo fiscal recomendó que sea remitido a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Allí cumpliría la detención preventiva ordenada por el Ministerio Público.

Lea más: Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial

Motivo: los incidentes frente a la casa de Peña

El pedido se fundamenta en los incidentes ocurridos en las inmediaciones de la vivienda de Peña y en la manifestación que se desarrolló frente a su casa. Según el equipo fiscal, el traslado busca garantizar la integridad de Carvallo.

Peña, por su parte, fue trasladado minutos antes de la medianoche al Regimiento Escolta Presidencial, por razones de seguridad, luego de los disturbios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el cierre de esta nota no se informó si el traslado de Carvallo ya fue concretado ni cuándo será convocado por el Ministerio Público.