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Policiales
06 de noviembre de 2026 - 20:13

Expresidente Santiago Peña fue detenido por el caso Ueno Bank

El recientemente destituido Santiago Peña fue notificado en su vivienda sobre la orden de detención en su contra emitida por la Fiscalía en el caso Ueno Bank. Mientras Pedro Alliana asumía como nuevo Presidente de la República, la Policía Nacional se hizo presente en el domicio del exmandatario, donde quedará arrestado y a disposición de la justicia.

Por ABC Color
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El expresidente de la República Santiago Peña fue detenido en su residencia particular en Asunción por orden de la Justicia en la noche de este viernes.

El arresto del exmandatario se ejecutó en simultáneo a los actos protocolares celebrados en el Congreso Nacional, donde Pedro Alliana juraba y asumía formalmente la conducción del Poder Ejecutivo tras el histórico juicio político que destituyó a Peña del cargo por su responsabilidad en la crisis generada por la resolución de Ueno Bank.

Lea más: Pedro Alliana reemplaza a Peña y se convierte en el Presidente número 52

La notificación del mandato judicial se concretó con un discreto pero estricto operativo a cargo de agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. La orden fiscal señala que ex titular del Ejecutivo debe guardar detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Al haber quedado despojado de la investidura presidencial e inmunidad de fueros por decisión unánime del Senado, las autoridades judiciales procedieron a hacer cumplir la medida que dispone la prisión preventiva y la custodia policial en su domicilio, en el marco de la investigación penal por presunta lesión de confianza y otros hechos vinculados a la resolución de Ueno Bank, que generó una crisis política y económica.

Lea más: “Debe ir directo a Tacumbú”: Villalba exige la detención inmediata de Santiago Peña

El jueves pasado, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, confirmó que Santiago Peña se suma a la lista de investigadosd por el caso Ueno Bank. La denuncia queda a cargo del equipo integrado por la fiscal adjunta de Delitos Económicos Nancy Salomón, como coordinadora de la investigación; Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta Dinamarca.

En el año 2023, Santiago Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por valor de G. 6.144 millones que luego fueron vendidas en abril de 2025, un CDA de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti; su hermano, figura como socio de U Holding SARL, por medio de la cual el grupo controlaría Ueno.

Fiscalía creyó que lo más acorde que Peña quede arrestado en su casa

Los agentes del Ministerio Público señalaron que se dio fiel cumplimiento a la orden de detención librada en el fuero penal y que el imputado permanecerá bajo estricta custodia en su domicilio hasta el momento de su comparecencia formal ante los fiscales de la causa.

Lea más: Los senadores que votaron por la condena de Santiago Peña por mal desempeño de funciones

El fiscal interviniente, Christian Benítez, explicó que la comitiva fiscal-policial se apersonó en la vivienda particular del exmandatario con el objetivo de verificar su presencia física y dar curso al mandato de captura.

Según precisó el representante del Ministerio Público, Peña colaboró con las autoridades desde el primer instante y permitió el ingreso voluntario de los agentes. Detallaron que se puso a disposición de los investigadores.

Peña se presentará al Ministerio Publico

El fiscal Benítez indicó que los hechos punibles analizados de forma preliminar en esta etapa de la investigación comprenden los supuestos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. El representante de la ley remarcó que se trata de calificaciones iniciales y que el equipo de investigadores procesará los elementos de convicción para fijar la imputación definitiva con el correr de las pericias.

Lea más: Fiscalía incluye a Santiago Peña en investigación por caso Ueno

Aclaró que la detención domiciliaria responde a los plazos inmediatos. En ese sentido, se dispuso la convocatoria formal del expresidente para prestar su declaración indagatoria este sábado a las 11:00 en la sede del Ministerio Público, donde tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa ante los agentes asignados.

El Juzgado decidirá el lugar definitivo de reclusión

Los fiscales enfatizaron que el arresto en el domicilio es una medida de carácter temporal. Una vez recepcionada o dejada constancia de la declaración del procesado, la imputación y los requerimientos de medidas cautelares pasarán a la órbita del Juzgado Penal de Garantías de turno, instancia que deberá convocar a la audiencia de imposición de medidas.

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