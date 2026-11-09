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Policiales
09 de noviembre de 2026 - 15:18

Fiscalía incauta un Lamborghini Gallardo de Ueno Holding

El Lamborghini Gallardo negro con capó levantado en un estacionamiento, rodeado de vehículos, sin personas presentes.
Lamborghini Gallardo Superleggera a nombre de Ueno Holding SAECA incautado tras allanamiento a un taller.

La Fiscalía allanó un taller donde estaban varios vehículos a nombre de las empresas del Grupo Vázquez, que integra Ueno Bank. Entre lo incautado destaca un Lamborghini Gallardo Superleggera cuyo valor aproximado actual estaría por encima de los US$ 400.000.

Por ABC Color
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El equipo fiscal y policial que esta mañana allanó las oficinas de Vinanzas, unas de las empresas relacionadas al grupo Vázquez y que fue favorecida con uno de los préstamos multimillonarios de Ueno Bank, fue hasta un taller donde encontraron algunos vehículos que figuran a nombre de las empresas investigadas. El operativo estuvo liderado por la fiscala de la unidad especializada en delitos informático Ruth Karina Benítez y el comisario Diosnel Alarcón.

Entre lo incautado, destaca un Lamborghini Gallardo Superleggera a nombre de Ueno Holding SAECA. Un automóvil con las mismas características en la página LUSSO dedicada a la publicación de ofertas de vehículos de lujo está actualmente valuado en US$ 407.471. Lo llamativo es que en los documentos el color del auto dice que es de color naranja, pero está pintado en negro, al igual que los autos incautados en la casa de Miguel Vázquez.

Además del Lamborghini, incautaron un vehículo UTV de la marca Polaris modelo RZR XP 1.000 y una camioneta de la marca Toyota, modelo Tacoma, color negro, a nombre de Grupo Vázquez SAE, además de un camión de golf de la marca Ezgo.

El taller está ubicado en la calle Gral. Delgado 537 y Sacramento del Barrio Trinidad de la ciudad de Asunción.

Lea más: Ueno Bank: allanan la sede de Vinanzas

Hombre policial gesticula mientras una mujer en atuendo negro revisa su teléfono junto a un deportivo negro con matrícula WTOT 100.
Vehículos a nombre de Ueno Holding y Credicentro incautados por la Fiscalía.

Allanamiento a las empresas de Vázquez

El equipo de trabajo compuesto por los fiscales Jorge Arce, Yeymy Adle y Silvio Corbeta realizó un allanamiento a la sede de la empresa Vinanzas S.A. (ex Credicentro) vinculada a la investigación por el caso Ueno Bank, ya que según los fiscales, habría adquirido al contado una cartera crediticia de Ueno Bank SA por US$ 74.418.418,12 pese a no contar con fondos propios suficientes.

Policía en uniforme saliendo de un SUV negro, con insignias visibles y matrícula 'BSO 081', en un entorno urbano.
Vehículos a nombre de Ueno Holding y Credicentro incautados por la Fiscalía.

Esta empresa presumiblemente sería del papá del señor Miguel Vázquez, el principal investigado, según señaló el fiscal Corbeta esta mañana.

Añadió que la búsqueda está relacionada a bienes que eventualmente aún no han sido descubiertos, pero que mediante esta diligencia, se pueden encontrar ya que no están dentro del radar de la investigación.

Vehículo todoterreno Polaris RZR negro con detalles naranjas, en un taller iluminado.
Vehículos a nombre de Ueno Holding y Credicentro incautados por la Fiscalía.

El edificio ex Credicentro cuenta con cuatro pisos y a criterio del equipo interviniente, en toda la estructura existen documentaciones como facturas, constancias de pago y otras referentes a créditos anteriores a la creación de Vinanzas, cuando aún se denominaba Credicentro.

Al llegar a la sede de la empresa vinculada a la estructura de Ueno, los intervinientes tuvieron que destruir una puerta de vidrio para ingresar ya que el acceso se encontraba con candados. El fiscal dijo que el edificio se encontraba vacío al momento de su llegada y no había funcionarios en su interior.

Hombre con camisa celeste revisa un buggy eléctrico azul en un área industrial, con un vehículo grande al fondo.
Vehículos a nombre de Ueno Holding y Credicentro incautados por la Fiscalía.

El caso se enmarca en la imputó de la Fiscalía a los directivos de Ueno Bank y otras personas por supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos, tras la resolución de esa entidad bancaria por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

En total son 26 las personas imputadas, entre las que se encuentran:

Documento con información de un Lamborghini Gallardo Superleggera de color naranja, sin personas visibles.
Vehículos a nombre de Ueno Holding y Credicentro incautados por la Fiscalía.
  • Federico Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, grupo empresarial del que forma parte Ueno Bank y del que el expresidente de la República, Santiago Peña, fue accionista estando en funciones.
  • Juan Manuel Gustale, presidente de Ueno Bank).
  • Julio Daniel Rey.
  • Diana Leticia Mongelós.
  • Mariana Torres Rubiani.
  • Alejandro Gómez Abente.
  • Diego Fernando Duarte.
  • Miguel Ángel Almada.

En el marco de esta investigación también fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio el destituido de la Presidencia de la República a través de un juicio político Santiago Peña Palacios, quien guarda reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial de manera preventiva.

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