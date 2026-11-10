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Policiales
10 de noviembre de 2026 - 20:50

Ordenan embargo y bloqueo de ocho propiedades ligadas a Peña en San Bernardino

Vista aérea de mansión moderna rodeada de vegetación, con piscina y vehículos estacionados en el jardín.
Se realizó un allanamiento fiscal-policial en la mansión de Santiago Peña en San Bernardino.ABC TV

El juez Humberto Otazú dispuso la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y el embargo preventivo sobre ocho inmuebles atribuidos al expresidente Santiago Peña en San Bernardino, departamento de Cordillera. La medida judicial busca congelar las propiedades, que están registradas a nombre de un tercero, para evitar maniobras de venta u ocultamiento mientras avanza la investigación penal.

Por ABC Color
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En el marco de la investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos patrimoniales (Causa N° 92/2026), el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó medidas cautelares reales sobre ocho inmuebles ubicados en San Bernardino, departamento de Cordillera, vinculados al expresidente Santiago Peña.

Lea más: Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado

La decisión responde al requerimiento presentado por los agentes fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez. La resolución judicial establece formalmente la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y el embargo preventivo sobre la totalidad de los inmuebles.

Bienes a nombre de un tercero y no de Santiago Peña

Aunque las fincas figuran inscriptas a nombre de José Luis Módica Alsina en los registros, la Fiscalía señaló que los elementos de convicción recabados, entre ellos el allanamiento a la denominada “Mansión Sanber”, sustentan que el verdadero propietario de los inmuebles es el imputado Santiago Peña Palacios, expresidente de la República.

Lea más: Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo

El embargo preventivo dispuesto por el magistrado asciende a un total de G. 3.608.550.782.201, distribuidos en aproximadamente G. 451.068 millones por cada una de las ocho propiedades.

Según fundamentó el juez en su resolución, las medidas buscan “evitar la posibilidad de que los encausados puedan disponer libremente de su patrimonio y prevenir cualquier maniobra de enajenación u ocultamiento de los bienes”.

El trasfondo de la causa penal

El proceso indaga supuestas operaciones irregulares vinculadas a la colocación de depósitos públicos y previsionales en Ueno Bank SA, así como el otorgamiento de créditos a sociedades afines al grupo económico de dicha entidad bancaria.

Lea más: Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?

La hipótesis fiscal sostiene que el expresidente habría utilizado su cargo para promover o determinar el flujo de estos fondos públicos hacia la entidad con la que mantenía intereses económicos.

Con la orden emitida, los Registros Públicos quedan notificados para impedir cualquier transferencia, modificación jurídica o contrato sobre las propiedades afectadas mientras continúe el proceso judicial.

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