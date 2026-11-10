Ueno: Fiscalía sigue este martes intentando abrir la bóveda de Santiago Peña

El equipo fiscal-policial continúa este martes con las diligencias en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, para intentar acceder a una bóveda oculta.

Los investigadores todavía no pudieron superar la segunda barrera de seguridad del compartimento, descubierto durante el allanamiento del domingo.

La estructura fue localizada detrás de una pared falsa en la mansión ubicada en la zona de Ciervo Cuá. Los intervinientes consiguieron abrir la primera puerta, pero se encontraron con una segunda compuerta equipada con un sofisticado sistema de seguridad.

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Bóveda tiene tecnología de alta seguridad

Según los investigadores, el mecanismo sería de procedencia israelí y contaría con diferentes sistemas de verificación, entre ellos reconocimiento del iris ocular y códigos de acceso. Hasta el momento, las autoridades desconocen qué hay en su interior.

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El fiscal Christian Benítez señaló que el Ministerio Público busca alternativas para ingresar al compartimento y que solicitará asistencia de especialistas para determinar el procedimiento más adecuado.

Entre las opciones analizadas figura recurrir a Leticia Ocampos, esposa del exmandatario, para verificar si tiene autorización de acceso mediante el reconocimiento de iris. También se mencionó la posibilidad de consultar a otros familiares, aunque ninguno está obligado a colaborar.

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Analizan alternativas para abrir la bóveda

Otra posibilidad planteada por la Fiscalía es realizar una detonación controlada, siempre que especialistas consideren que es el procedimiento más seguro. El fiscal aclaró que todavía no existe una decisión definitiva y que deben evaluarse los posibles daños a la estructura y a lo que pudiera encontrarse dentro.

Por ahora, el traslado de Santiago Peña hasta su residencia para que utilice los mecanismos de apertura no figura entre las alternativas consideradas por los investigadores, según explicó Benítez.

Mansión fue financiada con préstamos de Ueno

La residencia de verano de Peña también está bajo investigación por su vinculación con el caso Ueno. La construcción tuvo un costo aproximado de G. 7.700 millones y fue financiada mediante préstamos otorgados por Ueno Bank.

Según los datos consignados en la investigación, las cuotas mensuales de esos créditos alcanzaban G. 239 millones, monto equivalente a seis veces el salario presidencial que percibía Peña, de G. 37.908.800.

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El allanamiento forma parte de la causa por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank, en la que el expresidente fue imputado por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio. Peña fue destituido mediante juicio político y permanece bajo prisión preventiva.