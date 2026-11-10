Villa Morra: capturan a dos hombres buscados por asalto a local de celulares

Dos hombres con antecedentes penales fueron demorados por agentes de la Comisaría 6ª de Asunción cuando circulaban en una motocicleta por la zona de Villa Morra. Ambos estarían vinculados a un asalto a mano armada perpetrado anteriormente en un local de celulares, según informó la Policía.

El procedimiento se realizó ayer lunes, alrededor de las 20:30, luego de una llamada al sistema 911 que alertó sobre dos personas que circulaban de manera sospechosa a bordo de una motocicleta azul y utilizaban cascos negros.

Los agentes motociclistas interceptaron a los sospechosos sobre la calle Lillo y la avenida San Martín. Posteriormente, los trasladaron hasta la sede policial para verificar sus identidades y antecedentes.

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Tenían antecedentes penales

Los demorados fueron identificados como Wilfrido Moisés Marecos Ruiz Díaz, de 24 años, quien registra un antecedente por robo agravado del 2025, y Mathias Ignacio Mendoza Bogarín, de 27 años, con antecedente por hurto agravado del mismo año.

El comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 6ª, explicó que ambos llamaron la atención de los agentes porque rondaban por distintos sectores de Villa Morra, una zona donde se reportaron varios casos de despojo de celulares y relojes.

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Los vinculan con un asalto a mano armada

Tras la identificación, se convocó a personal del Departamento de Investigaciones de Delitos, cuyos agentes ya estaban siguiendo la pista de ambos hombres por un asalto a mano armada ocurrido en un local de venta de celulares, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 6ª.

Según explicó Franco, uno de los sospechosos fue reconocido mediante imágenes de circuito cerrado. La identificación habría coincidido incluso con prendas de vestir que llevaba consigo al momento de ser demorado: una gorra tipo kepí y una remera que estaban guardadas dentro de una mochila.

Los investigadores trasladaron posteriormente a ambos hombres hasta la base del Departamento de Investigaciones para continuar con las diligencias relacionadas con la denuncia.

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Incautaron sus teléfonos y la motocicleta

Durante el procedimiento, los agentes no encontraron armas de fuego en poder de los sospechosos. Sin embargo, incautaron los teléfonos celulares que tenían consigo y la motocicleta en la que se desplazaban.

El comisario Franco aclaró que el biciclo quedó depositado en la sede policial debido a que, hasta ese momento, no estaba relacionado con ningún hecho punible.

Los antecedentes del caso y los elementos incautados quedaron a disposición de los investigadores, quienes deberán remitir los resultados de las diligencias al Ministerio Público.