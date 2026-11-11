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Policiales
11 de noviembre de 2026 - 16:18

Cae presunto ladrón tras vaciar tienda de ropas en Guarambaré, pero dos siguen prófugos

Un agante de Investigaciones conversa con la propietaria del establecimiento comercial atacado por los maleantes.
Un agante de Investigaciones conversa con la propietaria del establecimiento comercial atacado por los maleantes.

Un joven maleante, presunto integrante de una banda de ladrones, fue detenido y otros dos cómplices están siendo buscados en la zona comprendida en Guarambaré y Julián Augusto Saldívar. Todos integrarían el grupo sindicado de vaciar el lunes de madrugada una tienda de ropa deportiva.

Por ABC Color
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El detenido por el millonario robo de una casa de venta de ropas y calzados deportivos, en la ciudad de Guarambaré, es Aldo Ariel Rojas Quintana, mayor de edad, quien estaba al mando de un automóvil Toyota IST de color plateado, con matrícula AAZA 937, perteneciente a su madre, Beatriz Quintana Caballero, según confirmaron fuentes del departamento Investigaciones del departamento Central.

Aldo Ariel Rojas Quintana, detenido en la base de Investigaciones del departamento Central.
Aldo Ariel Rojas Quintana, detenido en la base de Investigaciones del departamento Central.

De acuerdo con el relato de los investigadores, en la madrugada del lunes último, alrededor de las 01:40, tres maleantes a bordo de un automóvil Toyota IST plateado llegaron hasta la recientemente inaugurada tienda de ropas deportivas para hombre OSIEL STORE, ubicada sobre el ramal de la ruta PY D027 que conduce a la ciudad de Guarambaré, en el barrio Kuruzú Legua de esta localidad, perteneciente a Jessica María Tintel Acosta (24).

Una cámara de seguridad filmó el momento en que los maleantes estaban forzando el seguro de la puerte de la tienda.
Una cámara de seguridad filmó el momento en que los maleantes estaban forzando el seguro de la puerte de la tienda.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cómo uno de los sospechoso baja del vehículo y luego procede a forzar los seguros de la puerta de vidrio templado, para seguidamente proceder a sacar una gran cantidad de mercaderías, consistentes en remeras, shorts, calzados deportivos y otras prendas de valor, con los que escaparon del sitio.

Los oficiales ferifican el vehículo sospechoso en plena calle, en Julián Augusto Saldívar.
Los oficiales ferifican el vehículo sospechoso en plena calle, en Julián Augusto Saldívar.

Tras la denuncia del hecho, agentes de la comisaría jurisdiccional y de Investigaciones llegaron al lugar y comenzaron a indagar lo ocurrido. En la mañana del martes último un grupo de agentes estaban verificando imágenes de circuitos cerrados de la zona, cuando apareció el auto Toyota IST, cuyo ocupante aparentemente estaba siguiendo los pasos de los uniformados.

Lea más: Video: Robaron tienda de deportes en Guarambaré

Cuando los policías se percataron de la presencia del vehículo, también se dieron cuenta que era idéntico al que fue utilizado por los ladrones, por lo que comenzaron a perseguirlo. El chofer del vehículo al darse cuenta que lo estaban siguiendo intentó escapar, pero en cuestión de minutos fue acorralado y capturado.

Confesó identidad de cómplices

El detenido se trataba de Aldo Ariel Rojas Quintana, quien al ser sometido a un improvisado interrogatorio confesó el robo y la identidad de sus presuntos cómplices Brian Nahuel Escobar Mendieta (22) y Alex Manuel Samaniego Insfrán (25), este último con antecedentes por hurto agravado y actualmente libre con algunas medidas como no salir de país, no portar armas y de no acercarse a su víctima. Ambos serían de Julián Augusto Saldívar y están prófugos.

Es más, durante la tarde y noche de ayer martes, agentes de Investigaciones de Central efectuaron varios allanamientos en busca de Escobar y Samaniego, pero sin resultado positivo. Durante los procedimientos se encontraron varias mercaderías que se sospecha fueron robadas por la misma banda en golpes anteriores.

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