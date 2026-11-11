Investigan la muerte de un bebé de 22 días en Mayor Otaño: la madre tiene 14 años

La fiscal de la Unidad Penal en Mayor Otaño, Mabel Martínez, investiga la muerte de un bebé de 22 días, que fue denunciada el martes 10 de noviembre. La abuela, de 47 años, estaba a cargo del neonato y de la madre, que sería una adolescente de tan solo 14 años.

El hecho fue registrado en una vivienda precaria de una comunidad rural del distrito de Mayor Otaño, en el noreste del departamento de Itapúa. La médica forense Diana González diagnosticó como posible causa de muerte la “deshidratación y shock séptico”.

La titular de la causa remitió el cuerpo a la morgue judicial de la Fiscalía en Asunción, donde la tarde de este miércoles se confirmó la causa de muerte. El bebé tenía una infección en los pulmones y una deshidratación severa.

Martínez explicó que tanto la abuela como la adolescente se exponen, en principio, a una investigación por violación del deber de cuidado. Derivada de esta causa, tampoco se descarta una posible investigación por abuso sexual, ya que la adolescente pudo haber sido víctima, detalló la fiscal.

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Versión ante la Fiscalía

La representante del Ministerio Público detalló que el caso fue comunicado a la institución mediante una notificación de una Unidad de Salud Familiar local, cuyos funcionarios alertaron sobre una menor de 14 años en estado de gravidez.

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En las primeras diligencias, la propia madre de la adolescente declaró que supuestamente esta estaba en una relación con un adolescente de 16 años, con consentimiento de la misma. Sobre el paradero del adolescente, indicó que presuntamente estaba trabajando en Brasil para ayudar con los gastos.

La misma escapó del establecimiento de salud cuando estaban realizando el proceso de contención a la menor, según explicó. La fiscal solicitó una intervención a la Codeni.

La bebé nació prematura por cesárea a las 32 semanas, en el Hospital General de Itapúa (HGI).

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Continuará la investigación

El Ministerio Público buscará corroborar la declaración de la abuela, quien manifestó que el supuesto padre es menor de edad, para descartar una investigación por abuso sexual.

Además, la mujer refirió a los investigadores que, días antes de que falleciera el bebé, este tenía problemas de salud y no quería tomar la leche materna. En consecuencia, lo llevaron a un médico naturalista, en vez de acudir al sistema de salud.