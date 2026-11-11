Recuperan ventiladores robados de una vivienda y detienen a dos sospechosos en Asunción

Dos hombres fueron detenidos este martes en el barrio Bella Vista, conocido como Chiquito, de Asunción, en el marco de la investigación de un hurto domiciliario. Durante el procedimiento, agentes policiales recuperaron dos ventiladores que habían sido sustraídos de una vivienda.

Uno de los aprehendidos, identificado como José Armando Quiñónez, de 29 años, intentó atacar con un arma blanca a los intervinientes durante su detención. Ante la agresión, un agente utilizó una escopeta con balines antitrauma y le provocó una herida en el brazo derecho.

El hombre fue reducido y posteriormente trasladado al Hospital de Trauma para recibir atención médica. El segundo detenido fue identificado como Gabriel Bernardo Toledo Ortiz, de 21 años.

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Circuito cerrado permitió identificar a los sospechosos

Según explicó el subcomisario Livio Brizuela, de la Comisaría 19ª de Asunción, el hecho ocurrió alrededor de las 3:20 de este martes. Tres hombres ingresaron a una vivienda, forzaron el portón de acceso y se llevaron tres ventiladores.

Las imágenes del circuito cerrado permitieron identificar a los presuntos autores. El caso fue denunciado en la Comisaría 10ª de Asunción, cuya jurisdicción corresponde al domicilio afectado.

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A partir de las imágenes y de los datos obtenidos durante la investigación, los agentes realizaron patrullajes en el barrio Bella Vista, donde localizaron a dos personas cuyas características físicas coincidían con las de los sospechosos.

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Intentó agredir a los policías con un arma blanca

De acuerdo con el informe policial, al intentar identificarlos, Quiñónez huyó del lugar. Los agentes iniciaron una persecución y lograron alcanzarlo a pocos metros. En ese momento, el hombre tenía en su poder un arma blanca tipo cuchillo, con la que habría intentado abalanzarse contra uno de los uniformados.

Ante la situación, el personal policial efectuó un disparo con una escopeta AT, cargada con munición antitrauma, que impactó en el brazo derecho del sospechoso. Tras reducirlo, fue trasladado al centro asistencial.

El segundo hombre, Gabriel Bernardo Toledo Ortiz, fue llevado hasta la sede policial para su identificación y verificación.

Ventiladores estaban escondidos en una casa abandonada

Los objetos hurtados fueron encontrados en una vivienda abandonada, ubicada sobre las calles Santa Rosa y Última, en el barrio Bella Vista. La Policía informó que recuperó un ventilador industrial de pie, y otro ventilador de piso.

Brizuela señaló que las incursiones policiales en la zona se realizan a partir de informaciones proporcionadas por vecinos, quienes alertan sobre movimientos sospechosos y la utilización de inmuebles abandonados.

El jefe policial confirmó que otros dos presuntos involucrados ya fueron plenamente identificados y cuentan con órdenes de captura, por lo que permanecen prófugos.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala Sandra Ledezma, de la Fiscalía Barrial N.º 9, Unidad Penal N.º 2.