Detienen a sospechoso de golpear al conductor que murió de un paro cardíaco en Asunción

Ayer, aproximadamente a las 12:00, Walter Adolfo Cuevas Mendoza, de 48 años, falleció a causa de un paro cardíaco que sufrió en su vehúculo en plena vía pública, en la avenida José Félix Bogado de Asunción y su intersección con la calle Capitán Battilana. Si bien aún se investiga la causa de su muerte, el paro cardíaco le dio tras una pelea con otro conductor.

Al principio se desconocía la identidad del conductor con quien se peleó, hoy la Policía Nacional detuvo a Victor Raúl Bogarín, de 47 años, como el sospechoso de protagonizar la pelea que quedó registrada en un video captado por otra conductora que presenció el incidente.

Según los antecedentes del detenido en el sistema informático de la Policía Nacional, cuenta con una orden de prohibición de salir del país por una causa de estafa y lesión de confianza.

Según los testigos, Walter Adolfo Cuevas Mendoza, quien estaba en su vehículo Hyundai, modelo Accent, color plata, del año 2016, fue agredido por el ahora detenido luego de un reclamo porque este último le había bloqueado el paso.

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Incidente entre los conductores

El presunto agresor llega hasta Cuevas con reclamos e inmediatamente con agresiones hacia el ahora fallecido.

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En comunicación con medios locales, la testigo que grabó el momento de la disputa aseguró que tras varios minutos de agresiones físicas y verbales, el agresor se dio a la fuga, momento en que se acercaron para auxiliar a la víctima que aparentemente sufría un paro cardíaco.

La testigo asegura que intentó reanimarlo al percatarse de lo que ocurría, pero lamentablemente falleció en sus brazos. Desde la Policía Nacional aseguran que fueron comunicados mediante el sistema 911 por lo que se constituyeron hasta el lugar donde constataron el deceso de Cuevas Mendoza.

El forense encargado confirmó que el hombre habría fallecido de un infarto agudo de miocardio, posterior a la agresión. Su esposa, en comunicación con medios locales, manifestó que su esposo se dirigía a su lugar de trabajo y que efectivamente padecía de problemas cardíacos.

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La mujer asegura que la derivación no hubiera sido fatal si no se hubiera registrado un incidente previo, sin embargo, la investigación continúa para esclarecer los hechos.