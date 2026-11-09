Emiliano Rolón evita responder por qué no se investigó el caso sobres con dólares en Mburuvicha Róga

Con los allanamientos realizados a la mansión de Santiago Peña en San Bernardino, quedó en evidencia que el exmandatario quería ocultar algo a la opinión pública. Es ahí que vuelven a la luz los sobres con dólares que desaparecieron en Mburuvicha Róga y que desde el entorno presidencial nunca aclararon su origen.

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“Yo voy a ir solucionando el tema de las intervenciones. Voy a hacer una junta con los fiscales ahora y luego vamos a decidir los cursos de acción en adelante. Yo tampoco tengo ningún deseo de menoscabar la necesidad de información de la gente, ni tampoco de menoscabar el trabajo que hacemos, así es que, por favor, hablemos dentro de esos límites”, respondía Emiliano Rolón a la consulta realizada en la AM 1080 sobre el caso y el último descubrimiento de la investigación fiscal.

Ante las repreguntas, simplemente dijo que las especulaciones primero deben justificar que eso (el dinero) existió y que era una realidad posible. “Hoy tenemos más aristas porque del caso se desprenden algunas evidencias y eso hay que procesar. Yo les aseguro con absoluta franqueza que tenemos el mejor de los propósitos, yo no vine aquí a a taparle a nadie”, aseguró la cabeza del Ministerio Público.

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La denuncia ingresó al Ministerio Público en octubre del 2025 y para mayo del 2026, aún no había un equipo asignado a la investigación. “Esos momentos eran de pocas consistencias. Se hablaba de existencia de sobres, pero no había evidencia material de que realmente existían. Hoy tenemos más base porque tenemos perspectivas que se trazan, aspectos que se mencionan, cuestiones que se logran encontrar en cada uno de los registros, de los allanamientos etc.”, dijo Rolón Fernández.

Desmintió que hayan cometido negligencias y omisiones sobre los casos referentes a Santiago Peña y su entorno. “Esa insinuación (la inacción) a veces nos cae pesado porque nos sentimos incomprendidos porque hacemos el mejor de los esfuerzos, pero la gente vuelve a ciertos temas que requieren evidencias”, insistió.

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Falta de personal en Fiscalía, dice Rolón

Consultado sobre por qué aún no se realizaron allanamientos en Mburuvicha Róga, Rolón dijo que van a evaluar si realmente suma a la investigación. “No tenemos tantos medios para hacer todo al mismo tiempo. Son 350 fiscales en todo el país y no tenemos medios, ni siquiera aspectos básicos de logística tenemos a veces”, lamentó.

El fiscal general responsabilizó a la falta de presupuesto y de disposición de recursos el no poder avanzar más rápido y proceder a tiempo en este caso. “Hacemos lo que se puede dentro de los límites que nos permite. Ese es el reclamo vehemente que hago hace tres años. No se previeron gastos de inversión, no se previeron tecnologías, no se previeron personales, entonces es difícil el tema”, cuestionó.

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Emiliano Rolón aseguró que todo trabajo será insuficiente si no se logra el objetivo final, que es centralizar el sistema que el acontecimiento penalmente relevante con todas sus aristas que están llevando adelante. “Hay que entender que en esta ocasión, y en A Ultranza también, hubo una intervención mayúscula, pero no a la cantidad de 100 (agentes fiscales) como dice. Solamente tenemos entre 300 y 350 fiscales en todo el país, así que es imposible esa cifra”, aseguró.

Agregó que cuando se juntan una gran cantidad de intervenciones, indefectiblemente se necesitan más personas para poder cumplir con todo. “Yo pido un poco de paciencia, un poco de consideración a nuestra situación, existe buena voluntad, tenemos un compromiso con la patria, y creo que lo vamos cumpliendo con todo esfuerzo”, dijo.

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El trabajo de UDEA

En ese punto, aprovechó para elogiar el trabajo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). “Siempre es complejo. No es un acontecimiento cotidiano, no es uno más del montón que ocurre en el país. Esta unidad especializada, con pocos agentes fiscales, está haciendo todo lo que puede. Los dos equipos de trabajo son cuatro personas, más una buena cantidad de asistentes fiscales y relatores, son los que colaboran, cooperan en forma permanente con esta gestión”, subrayó.

Rolón Fernández reconoció que están sobrepasados. “Hace tres días que los agentes fiscales no duermen el tiempo necesario. Están trabajando con todo el equipo, me consta y estoy apoyándolos. Pero también queremos un poco de comprensión ante difícil situación”, clamó la cabeza del Ministerio Público.

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“Estamos sobrepasados en posibilidades, en tecnologías y en todo lo que es movimiento. Un solo escrito de denuncia tiene 200 hojas. Hay otros de 300, otros de 400, y todo eso hay que procesar. Hay que entender la dimensión de la tarea y una vez procesados se sacan las conclusiones”, añadió Emiliano Rolón Fernández.

“Mi reclamo es que 350 fiscales es insuficiente para todo el país, mi reclamo de falta de tecnología, de medios, sigue latente y es muy fácil alcanzar resultados rápidos con tan muy poca perspectiva de acompañamiento a la actividad”, se descargó.

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El teléfono de Peña

Por otro motivo, reconoció que pudo haber falencias en el proceder y que por eso no le requisaron a tiempo el teléfono celular a Santiago Peña una vez que se decretó su prisión en el Regimiento Escolta Presidencial. Aseguró que “se les perdió de vista” en los registros.

“Ayer se le requisó, es posible que haya algunos errores en los manejos. La primera recomendación fue que se le registre y que se logre asegurar el aparato celular. Eso, recién ayer a la tarde se logró tener. El teléfono se perdió de vista, esa es la cuestión principal con el cúmulo de información que había. De todos modos, estamos con deseos de hacer bien las cosas y también pedimos comprensión”, se disculpó.

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En el caso Carlos Carvallo, que aún continúa utilizando su teléfono dentro de la Agrupación Especializada, dijo que falta el marco jurídico. “Los recursos son muchísimos y no tenemos raíces con el Ejecutivo, no tenemos raíces con el legislativo y no tenemos raíces con el Poder Judicial. Nadie se hace cargo de un proyecto de fiscalía para el crecimiento y apoyo tecnológico, que es lo que precisamos”, finalizó.